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Etiyopya'da ordu ve istihbaratın başındaki isimler değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

Etiyopya'da ordu ve istihbaratın başındaki isimler değişti

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Başkanı General Adem Muhammed'i ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ordunun başına istihbarat servisinin başındaki isim olan Adem Muhammed'in getirildiği, boşalan NISS Başkanlığı koltuğuna ise Demelash Gebremichael'in atandığı bildirildi.

Muhammed, istihbarat servisinin başına geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed tarafından getirilmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, 22 Haziran'da ülkenin Amhara eyaletindeki darbe girişiminden saatler sonra başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile birlikte öldürülmüştü.

Mekonnen ve Aberra'nın suikasta uğramasına ilişkin Addis Ababa'da 43, Amhara'daki girişime ilişkin ise 212 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darbe Etiyopya istihbarat ordu

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