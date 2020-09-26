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Etiyopya’da silahlı grup 15 kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Etiyopya’nın batısında silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü belirtildi.Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Benishangul-Gumuz bölgesinde cuma günü sabaha karşı silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Etiyopya’nın batısında silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü belirtildi.
Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Benishangul-Gumuz bölgesinde cuma günü sabaha karşı silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü bildirildi. Komisyon saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermezken açıklamada, Etiyopya ordusunun silahlı kişilerle çatışmaya girdiği ve bölgede güvenliği yeniden sağladığı belirtildi.
Komisyon Başkanı Daniel Bekele yaptığı açıklamada, "Benishangul-Gumuz’da siviller, tekrar eden saldırılara maruz kalıyor. Federal ve bölgesel yetkililer, hukukun üstünlüğünü uygulamalı ve faillerin hesap vermesi için gerekli adımları atmalıdır" dedi.
Benishangul-Gumuz bölgesinde 9 gün önce düzenlenen başka bir silahlı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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