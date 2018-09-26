Etiyopyalı Hristiyanlar Meskel'i kutluyor

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, her yıl kutlanan ve "Meskel Bayramı" adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü öncesi başkent Addis Ababa'da kutlamalar düzenledi.

Şehirdeki Haç Meydanı'nda yapılan kutlumalara, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin yanı sıra Ortodoks Kilisesi Patriği Abune Mathias ve çok sayıda turist katıldı.

Tarihi kaynaklara göre, "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü, 4. yüzyılda Roma İmparatoriçesi Helena'nın Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan haçı keşfetmesi ve kutlamalar için ateş yakmasıyla başladı.

Etiyopyalı ve Eritreli Ortodokslar tarafından bayram olarak kutlanan gün, Etiyopya Takvimi'ne göre, her yıl 27 Eylül, artık yıllar da ise 28 Eylül'e denk geliyor.

