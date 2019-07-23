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Etiyopya'nın Güney eyaletinde güvenliği ordu devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde 20'ye yakın kişinin öldüğü gösteri ve şiddet olaylarının ardından federal kuvvetler, eyaletin güvenliğini sağlama görevini teslim aldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın güneyinde geçen hafta yaşanan gösteri ve şiddet olaylarının ardından tüm güvenliği sağlama görevi, ordu ve federal kuvvetlere verildi.

Güney eyaletinin resmi televizyonu STV'den yapılan açıklamada, mevcut güvenlik yapılanmasının hukukun üstünlüğünü sağlamaya yetmediği ifade edilerek, bugünden geçerli olmak üzere Güney eyaletinin federal güvenlik güçlerinin başını çektiği komutanlık tarafından korunacağı belirtildi.

Olağanüstü hal durumlarında güvenliği özel komutanlıklara devreden Etiyopya'da bazı yerel medya kuruluşları kararı "olağanüstü hal" olarak nitelendirdi.

- Geçen hafta 20 kişi ölmüştü

Etiyopya'nın güneyindeki Hawassa şehri ve Sidama bölgesinde geçen hafta yaşanan gösteri ve şiddet olaylarında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin Güney eyaletindeki Sidama bölgesinin "bağımsız eyalet" olmak için yaptığı referandum talebinin geciktirilmesine tepki gösteren Sidamalı aktivistler, Hawassa şehri ve çevresinde protestolara başlamıştı.

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu, Güney eyaletinde yaşayan yaklaşık 50 etnik gruptan biri olan Sidama halkının bağımsız eyalet olma talebi için 5 ayda referanduma gidileceğini açıklamıştı.

Anayasaya göre, Eyalet Konseyinin söz konusu talebi aldıktan sonra bir yıl içinde referandum gerçekleştirmesi gerekiyor.

- Ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor

Talebini geçen yıl 18 Haziran'da ileten Sidama halkının önde gelen aktivistleri, referandumun ertelenmesine tepki göstermiş; Sidama bölgesi yönetimi ise hükümetin belirlediği tarihe uyacaklarını açıklamıştı.

Ülkede 2007'de gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Etiyopya'nın yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Etnik temelli 9 farklı eyaletin yanı sıra Addis Ababa ve Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla farklı etnik grup yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya ordu Sidama

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