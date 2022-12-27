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Etkileri korkutucu: Burun yoluyla bulaşıyor ölüme sebep oluyor... Güney Kore'de beyin yiyen amip paniği!

27.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde şaşırtan ve korkutan bir sürü hastalık bulunuyor. Son günlerde tedirginliğe yol açan ve Güney Kore'de ilk ölüme sebep olan beyin yiyen amip etkileri vatandaşlarda korku yarattı. Tüm dünya beyin yiyen amip nedir ve belirtileri nelerdir sorularını aratıyor.

Etkileri korkutucu: Burun yoluyla bulaşıyor ölüme sebep oluyor... Güney Kore'de beyin yiyen amip paniği!

Beyin yiyen amip olarak adlandırılan 'Naegleria fowleri' vakası nedeniyle Güney Kore'de ilk ölüm yaşandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "KDCA, kısa bir süre önce yurtdışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladı" açıklamaları yapıldı.

TAYLAND'DA ÇEŞİTLİ BELİRTİLER YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Hastanın 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönmeden önce dört ay boyunca Tayland'da kaldığı ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdikten sonra 21 Aralık'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ

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Beyin yiyen amip belirtileri, bakteri kökenli menenjit ile benzer belirtiler gösterir. Başlangıç semptomları genellikle 5 gün sonra başlamakla beraber, 1 ila 7 günü bulabilir. Bunlar; baş ağrısı, ateş, bulantı veya kusma olabilir. İlerleyen semptomlar; boyun tutulması, kafa karışıklığı, çevreye ve insanlara karşı dikkat dağınıklığı, denge kaybı, nöbet geçirme ve halüsinasyonlardır. Semptomların başlamasına takriben hastalık hızla yayılır ve genellikle 5 gün içerisinde ölümle sonuçlanır. Ölüme sebep olan şey; enfeksiyonun beyin dokusunu öldürerek, beyinde ödem oluşturmasıdır.

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

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Kamçılı halde iken bölünerek çoğalamazlar. Ancak kamçılarını kaybederlerse bölünme geçirebilirler. Çamurlu sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun sularda yıkanan insanlarda çoğunlukla nasal bazen oral yol ile (ağızdan) bulaşır ve buralarda amip haline dönüşür.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Beyin yiyen amip tedavisi olarak bilinmiyor. Laboratuvar koşullarında Naegleria fowleri üzerinde etkili birkaç ilaç bulunuyor. Fakat, hastaların çoğu kaybedildiğinden ötürü, sonuçlar tam olarak açık değil. Son zamanlarda 2 kişi, miltefosine adı verilen yeni bir ilaç sayesinde (diğer ilaç kombinasyonlarıyla beraber) enfeksiyondan kurtuldu.

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