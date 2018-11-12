Etkileyici dudaklar için basit öneriler! Pancar tekniği bakın ne işe yarıyor

PUL PUL DÖKÜLEN DUDAKLAR İÇİN

1 çay kaşığı avokado yağı, zeytinyağı veya tatlı badem yağı

1 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, shea yağı veya vazelin

Bütün malzemeleri karıştırın. Kalın bir macun elde edin. Dudaklarınıza uygulayın ve 2 ila 3 dakika yavaşça ovun. Geri kalan malzemeyi saklayabilirsiniz. En iyi sonuç için, bu fırçalama işlemini haftada iki kez bir kez kullanın.

YUMUŞATMAK İÇİN

Dudaklarınızı temizlemek için özel bir fırça veya yumuşak bir diş fırçası kullanın. Bu tarz bir masaj rujunuzun dudaklarınızı eşit ve pürüzsüz bir şekilde sürülmesini sağlar.

RENKLERİ KARIŞTIRIN

Hafif gündüz makyajı için kontur harmanlamak daha iyidir.

DUDAKLARINIZI VURGULAMAK İÇİN

Dudaklarınızın çizgisini vurgulamak ve tam görünmesini sağlamak için kapatıcı veya highlighter kullanın.

DOLGUN BİR GÖRÜNÜM İÇİN

Dudaklarınızın çevresini dudak kalemiyle ortaya çıkarın. Ve orta kısmına biraz kapatıcı sürün. Daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.

RUJU DÜZGÜN SÜRMEK İÇİN

Üst dudağınızın ortasına bir çarpı işareti yapın kontur çizmeniz daha kolay olacaktır. Ardından dudaklarınızın köşelerini çizin ve çizgileri bağlayın.