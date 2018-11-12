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Etkileyici dudaklar için basit öneriler! Pancar tekniği bakın ne işe yarıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Dudaklarımız yüzümüzün muhtemelen en etkili bölgesi. Daha etkili ve çekici görünmesi için muazzam sayıda ruj alıyor, güzellik blogcularının taktiklerini deniyoruz. Göz alıcı bir dudak makyajı oluşturmanıza yardımcı olacak en etkili ipuçlarını topladık.

Etkileyici dudaklar için basit öneriler! Pancar tekniği bakın ne işe yarıyor

PUL PUL DÖKÜLEN DUDAKLAR İÇİN

1 çay kaşığı avokado yağı, zeytinyağı veya tatlı badem yağı
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, shea yağı veya vazelin

1

Bütün malzemeleri karıştırın. Kalın bir macun elde edin. Dudaklarınıza uygulayın ve 2 ila 3 dakika yavaşça ovun. Geri kalan malzemeyi saklayabilirsiniz. En iyi sonuç için, bu fırçalama işlemini haftada iki kez bir kez kullanın.

YUMUŞATMAK İÇİN

2

Dudaklarınızı temizlemek için özel bir fırça veya yumuşak bir diş fırçası kullanın. Bu tarz bir masaj rujunuzun dudaklarınızı eşit ve pürüzsüz bir şekilde sürülmesini sağlar.

RENKLERİ KARIŞTIRIN

3

Hafif gündüz makyajı için kontur harmanlamak daha iyidir.

DUDAKLARINIZI VURGULAMAK İÇİN

4

Dudaklarınızın çizgisini vurgulamak ve tam görünmesini sağlamak için kapatıcı veya highlighter kullanın.

DOLGUN BİR GÖRÜNÜM İÇİN

5

Dudaklarınızın çevresini dudak kalemiyle ortaya çıkarın. Ve orta kısmına biraz kapatıcı sürün. Daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.

RUJU DÜZGÜN SÜRMEK İÇİN

6

Üst dudağınızın ortasına bir çarpı işareti yapın kontur çizmeniz daha kolay olacaktır. Ardından dudaklarınızın köşelerini çizin ve çizgileri bağlayın.

NARİN DUDAKLAR

7

Önce dudaklarınıza kapatıcı uygulayın, sonra cesur bir ruj uygulayın ve dikkatlice karıştırın. Gerçekten narin ve hassas görüneceksiniz.

DUDAKLARI YUMUŞATMAK VE PÜRÜZSÜZ HALE GETİRMEK

8

Bir pancar alın küçük dilimler halinde kesin dikkatlice rendeleyip suyunu sıkın. Pancar suyuna bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, bal veya balmumu ekleyin. İyice karıştırın ve dudağınıza uygulayın. Yaklaşık bir hafta sonra daha yumuşak dudaklara sahip olacaksınız.

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