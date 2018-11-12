Etkileyici dudaklar için basit öneriler! Pancar tekniği bakın ne işe yarıyor

PUL PUL DÖKÜLEN DUDAKLAR İÇİN
1 çay kaşığı avokado yağı, zeytinyağı veya tatlı badem yağı
1 çorba kaşığı şeker
1 çorba kaşığı bal
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, shea yağı veya vazelin
Bütün malzemeleri karıştırın. Kalın bir macun elde edin. Dudaklarınıza uygulayın ve 2 ila 3 dakika yavaşça ovun. Geri kalan malzemeyi saklayabilirsiniz. En iyi sonuç için, bu fırçalama işlemini haftada iki kez bir kez kullanın.
YUMUŞATMAK İÇİN
Dudaklarınızı temizlemek için özel bir fırça veya yumuşak bir diş fırçası kullanın. Bu tarz bir masaj rujunuzun dudaklarınızı eşit ve pürüzsüz bir şekilde sürülmesini sağlar.
RENKLERİ KARIŞTIRIN
Hafif gündüz makyajı için kontur harmanlamak daha iyidir.
DUDAKLARINIZI VURGULAMAK İÇİN
Dudaklarınızın çizgisini vurgulamak ve tam görünmesini sağlamak için kapatıcı veya highlighter kullanın.
DOLGUN BİR GÖRÜNÜM İÇİN
Dudaklarınızın çevresini dudak kalemiyle ortaya çıkarın. Ve orta kısmına biraz kapatıcı sürün. Daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.
RUJU DÜZGÜN SÜRMEK İÇİN
Üst dudağınızın ortasına bir çarpı işareti yapın kontur çizmeniz daha kolay olacaktır. Ardından dudaklarınızın köşelerini çizin ve çizgileri bağlayın.
NARİN DUDAKLAR
Önce dudaklarınıza kapatıcı uygulayın, sonra cesur bir ruj uygulayın ve dikkatlice karıştırın. Gerçekten narin ve hassas görüneceksiniz.
DUDAKLARI YUMUŞATMAK VE PÜRÜZSÜZ HALE GETİRMEK
Bir pancar alın küçük dilimler halinde kesin dikkatlice rendeleyip suyunu sıkın. Pancar suyuna bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, bal veya balmumu ekleyin. İyice karıştırın ve dudağınıza uygulayın. Yaklaşık bir hafta sonra daha yumuşak dudaklara sahip olacaksınız.
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