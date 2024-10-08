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Etkinlikten etkinliğe koşuyor! Hande Erçel'in NBA maçı kombini dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 15:41
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Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan ve Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel etkinlikten etkinliğe tatilden tatile koşuyor. Yeni projesinin yolda olduğunu söyleyen ünlü isim geçtiğimiz günlerde NBA maçını izlemeye gitmişti. Ünlü ismin maç kombininin değeri dudak uçuklattı.

Etkinlikten etkinliğe koşuyor! Hande Erçel'in NBA maçı kombini dudak uçuklattı

Son olarak başrollerini Burak Deniz ile paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Erçel şu sıralar etkinlikten etkinliğe tatilden tatile koşuyor. Yeni projesinin yolda olduğunu da söyleyen Erçel geçtiğimiz günlerde NBA maçını izlemeye gitmişti.

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Kahverengi kargo jean pantolonu, siyah atleti ve yılan desenli botları ile NBA maçına giden ünlü ismin şıklığının bedeli ortaya çıktı.

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ŞIKLIĞININ BEDELİ...

Hande Erçel'in jean pantolonunun fiyatı 45 bin 921 bin TL iken, yılan desenli botlarının fiyatı ise tam tamına 51 bin 950 TL'ymiş.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Erçel'in bu kombini takipçilerinden tam not alırken ünlü ismin kombinine ödediği para ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'in kombinini pahalı bulurken bazıları da normal buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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