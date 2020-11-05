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Etkisi çok büyük! Uyumadan önce muzu kaynatıp içerseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Tadına bayılarak yediğimiz muzun şimdi de suyunu içeceğiz. Muzu kaynatarak hazırlayacağımız bu doğal su gerçek bir şifacı.

Etkisi çok büyük! Uyumadan önce muzu kaynatıp içerseniz...

Önemli vitamin kaynaklarından olan birçok meyve, kabuğundan çekirdeğine kadar faydalıdır. Muz da bu meyveler arasında yerini alıyor. İyi bir potasyum ve magnezyum kaynağı olan muz suyunu uyumadan önce içerseniz mışıl mışıl uykuya dalabilirsiniz. İşte uyumakta zorluk çekenler için şifa olacak muz suyu tarifi.

Uykuya dalmakta, derin uykuya geçmekte zorlanıyorsanız bir de yatmadan önce muz suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Muzu kaynattıktan sonra içindeki magnezyum ve potasyum açığa çıkar. Bu da kaliteli bir uyku sağlar. İkinci bir olumlu etkisi ise kan basıncını düzene sokar.

MUZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Tencereye 2 bardak su koyun ve kaynamaya bırakın. Muzun kabuğunu soymadan 3 parçaya kesin.
Su tamamen kaynadıktan sonra içine muzları ilave edin ve 2 dakika kaynatın. Tencereyi ocaktan alırken içine bir çay kaşığı tarçın ilave edin.

Suyu süzün. Ardından bir bardağını uyumadan hemen önce ılık bir şekilde tüketin. Bu işlemi her akşam uygulayabilirsiniz. Haşlanan muzları da çöpe atmak yerine dilerseniz püre haline getirip muzlu süt hazırlayabilirsiniz.


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