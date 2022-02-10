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Etkisi kanıtlandı: Aşıdan sonra 90 dakika egzersiz!

10.02.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 ve grip aşısı olduktan sonra oluşabilecek belirtilere karşılık yatıp dinlenmek yerine, bağışıklığı artırmak için 90 dakika egzersiz yapabilirsiniz. Bilim insanları aşı olduktan sonra 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirilebileceğini ortaya koydu.

Etkisi kanıtlandı: Aşıdan sonra 90 dakika egzersiz!

Brain, Behavior and Immunity dergisinde yayımlanan makalede yer alan araştırmada, Pfizer-Biontech Covid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin, aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtı incelendi.

Iowa Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 18 ila 87 arasında değişen ve ara sıra egzersiz yaptıklarını belirten sağlıklı kişileri laboratuvara grip aşısı olmaları için davet etti, yerel Covid-19 aşılama merkezleriyle irtibata geçerek ilk doz aşılarını olacak 28 kişiye de ulaştı.

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Aşılar uygulanmadan deneklerden kan alarak antikor seviyesini ölçen araştırmacılar, gelişigüzel şekilde aşı yapılan kişilerin bazılarından oturmalarını, bazılarından 90 dakika hafif-orta şiddette egzersiz yapmalarını istedi.

HEDEF 90 DAKİKA EGZERSİZ

Araştırmacılar, 90 dakikalık egzersizin bağışıklık hücrelerinin oluşumunu tetikleyen "interferon alfa" adlı maddenin kanda üretimini önemli miktarda artırdığını gösteren, basılmamış önceki çalışmalarına dayanarak 90 dakika egzersiz hedefi koydu.

Aşı uygulandıktan hemen sonra 90 dakika egzersiz bisikleti süren veya hızlıca yürüyen denekler, egzersiz boyunca nabızlarını 120 ila 140 arasında tutmaya çalıştı.

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Grip aşısı olan bazı deneklerden de egzersizlerini 45 dakikayla sınırlı tutmalarını isteyen araştırmacılar, aşılardan 2 ile 4 hafta sonra deneklerden kan örneği alarak antikor seviyelerini ölçtü.

45 DAKİKALIK EGZERSİZ FARK OLUŞTURMADI

Aşılardan sonra beklendiği üzere tüm deneklerde antikor seviyeleri yükselirken, aşı yapıldıktan sonra 90 dakika egzersiz yapan kişilerde antikor seviyelerinin istatistiksel olarak kayda değer derecede daha yüksek olduğu belirlendi.

Diğer yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.


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