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Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda probiyotikler iyileştirmede yetersiz

06.07.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel hastalıkları özellikle kadınlardaki sıklıkla meydana gelen vajinal hastalıkları iyileştirmek için genellikle probiyotik etkili ilaçlar tercih edilir. Ancak yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, probiyotikler vajinal sağlığı iyileştirmek için yetersiz. Araştırmaya katılan tüm kadınların üçte birinden fazlası (%34), probiyotik alıp almadıklarına bakılmaksızın, bir ay ile üç ay arasında bir iyileşme gösterdi.

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda probiyotikler iyileştirmede yetersiz

Tüp bebekte gebelik olasılığı, üreme sistemini doğal olarak kolonize eden bakteri türü de dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenebilir. Probiyotik formundaki "iyi" bakteriler, vajinal mikrobiyota dengesizlikleri olan kadınların tedavisinde giderek artan bir ilgi görüyor. Yeni yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; probiyotiklerin kötü vajinal sağlığı iyileştirmede yetersiz olduğu ortaya çıktı.

PROBİYOTİK İYİLEŞTİRMİYOR

Bununla birlikte, üreme sağlığıyla ilgili çalışmalar yapan ReproHealth Araştırma Konsorsiyumu dikkat çeken bir rapor yayımladı. Zelanda Üniversite Hastanesi'nden yeni bir çalışma, probiyotiklerin, fertilite tedavisinden 10 gün önce hastalara günlük bir kapsül içinde vajinal olarak uygulandığında sağlıksız vajinal florayı iyileştirmediğini öne sürüyor. Bu kadınlarla plasebo alanlar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi.

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Bununla birlikte, araştırmaya katılan tüm kadınların üçte birinden fazlası (%34), probiyotik alıp almadıklarına bakılmaksızın, bir ay ile üç ay arasında bir iyileşme gösterdi.

Bu temelde, yazarlar, normal bir denge sağlanana kadar 'olumsuz' bir vajinal mikrobiyomu olan hastalarda doğurganlık tedavisinin ertelenmesinin faydalı olabileceğini öne sürüyorlar.


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