Etkisini anında gösterir: Cinsel gücü artırır, iktidarsızlığı bitirir! Bal tarçın karışımının faydaları

Yorgunluk, stres ve moral bozukluğu vücudu baştan sona etkileyen unsurların başında geliyor. Ancak bunun dışında uykunuzu yeteri kadar alamıyorsanız, yıpratıcı bir yaşam tarzınız varsa ve kötü besleniyorsanız performansınız da zaman içinde düşmeye başlayacaktır.

Bunların hepsi, her şeyi olduğu gibi yatak odasını da etkiliyor. Cinsel hayatınızda bir şeyler kötü gitmeye başladıysa öncelikle kendinizi gözden geçirmelisiniz. Bu durumda cinsel hayatınızı yeniden yükselişe geçirecek alternatif tıbbın önerilerini deneyebilirsiniz. Mesela, bal ve tarçın ikilisini karıştırıp yemeye ne dersiniz.

BAL TARÇIN KARIŞIMI

Doğanın en faydalı iki besini olan bal ve tarçın karşımı cinsel hayatınızı yeniden yükselişe geçirecek. Bal tarçın ikilisi sadece cinsel hayatınızı değil, bir arada tüketildiğinde iyileştiremediği hastalık yok desek yanlış olmaz.

KANSER, KALP HASTALIKLARI, KOLESTEROL...

Adeta doğal bir ilaç görevi gören bal ve tarçın karışımı, kanserden kilo vermeye, kalp hastalıklarından kolesterole, soğuk algınlığından cilt enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık problemine iyi geliyor.

Tarçınlı balın en önemli faydası ise bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve birçok virüsle savaşması olarak biliniyor.

Peki bal ve tarçın karışımı ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte her gün bir kaşık tarçın ve bal karışımı yemenin faydalarını sizler için derledik.

BAL TARÇIN KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Bal dolu kavanozun içerisine 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyip iyice karıştırın.

Koyu bir renk alan karışımı, hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatın.

Serin ve rutubetsiz bir yere koyun.

Bu karışımı günde bir kez bir kaşık olacak şekilde tüketin.

BAL TARÇIN KARIŞIMININ FAYDALARI

Vitamin deposu olan tarçın bal karışımı, sperm kalitesini artırır ve kısırlık tedavisine katkı sağlar.

Kan akışını hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa çare olur.

Afrodizyak etkisi vardır.

Cinsel isteği ve gücü artırdığı bilinir.

Antioksidan özelliği sayesinde cildin genç kalmasını sağlar.

Sivilcelere iyi gelir ve düzenli uygulandığında sivilceleri yok eder.

Egzama, mantar ve her türlü cilt enfeksiyonuna iyi gelir.

İçerdiği kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynar.

Eklemlerde oluşan şişlik ve ağrılara iyi gelir.

Yaşa bağlı olarak görülen kas ağrılarına iyi gelir.

Beyin sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir.

Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

Damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını destekler.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Kan şekeri seviyesini kontrol altına alır.

Aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önler.

Hem soğuk algınlığını hem de öksürüğü önler.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.



