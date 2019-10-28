Tunceli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede (300.000 TL ödüllü) bulunan Şiyar Çale (K) Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

