Etlerinizin lezzetini arttıracak en iyi mangal kömürü markaları

Bahar ve yaz aylarının en keyifli outdoor aktivitesi, mangallar. Lezzetli etler için kaliteli kömür kullanmak gerekiyor. Mangal kömürleri orman vasfını yitiren ağaçlarla üretiliyor. Uzun ve zahmetli mangal kömürü yapımı sureci sonunda çeşitli kalitede birçok mangal kömürü çeşidi karşımıza çıkıyor. Siz de mangalda pişen etlerinizin lezzetini arttıracak en iyi mangal kömürlerini arıyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Tozsuz ve kabuksuz Satavala Mangal Kömürü

En iyi mangal kömürü arasında yer alan SATAVALA Mangal Kömürü, tozsuz ve kabuksuz olarak üretiliyor. Meşe ağacından elde edilen ürün, 3 saate kadar kesintisiz yanma süresiyle mangalın sönme derdinden sizi kurtarıyor. 20 dakikada kor haline gelen mangal kömürü, etleri kısa sürede pişirmeye başlamanıza yardımcı oluyor. Toksik madde içermeyen ürün, sağlığınızı koruyor. Düşük kül yayan kömür, etlerin kirlenmesini engelliyor. Barbeküyü keyifli ve kolay hale getiren mangal kömürü, düşük duman miktarıyla mangalı yakarken daha az rahatsız olmanızı sağlıyor. 25 kg olarak gelen ürün, uzun süreli kullanım sunuyor.

2. Yüksek kalorifik değere sahip Artop Briket Mangal Kömürü

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"En iyi mangal kömürü hangisidir?" diye soracak olursanız kalitesiyle öne çıkan Artop Briket Mangal Kömürü'nü tercih edebilirsiniz. Yüksek kalorifik değerine sahip kömür, sabit karbon miktarı sayesinde daha verimli yanıyor. Uçucu madde oranı düşük mangal kömürü, 4 ila 5 saat arasında yanmaya devam ediyor. Böylece barbekü keyfiniz kesintiye uğramıyor. Düşük kül miktarı sayesinde daha fazla eti pişirmenizi sağlıyor. Kimyasal içermeyen mangal kömürü, presleme gücüyle elde ediliyor. Yanma sırasında koku, duman ve is yapmadığı için çevredeki kişileri rahatsız etmiyor. Üstelik havayı da kirletmiyor. Pişirme işleminin ardından kor halinde bulunan kömürü su ile söndürerek daha sonra tekrar kullanmak mümkün.

3. Düşük kül miktarıyla Ataş Briket Mangal Kömürü

Kaliteli mangal kömürü markaları arasında yer alan Ataş Briket Mangal Kömürü, düşük uçucu madde oranı sayesinde uzun süreli yanma sağlıyor. Böylece kalabalık aile buluşmalarında hızlı ve lezzetli barbeküleri yapmaya imkan tanıyor. Kül miktarı, kömürün orijinal ağırlığının %5'inden daha azını oluşturuyor. Kimyasal madde içermeyen mangal kömürü, yüksek kalorifik değere sahip. Yanma sırasında is, duman ve koku çıkarmadığı için etraftaki insanların rahatsız olmasını önlüyor. Kıvılcım, parlama ve alevlenme yapmayan mangal kömürü, güvenli bir barbekü yapmanıza yardımcı oluyor. Kolayca yandığı için sizi tutuşturmakla uğraştırmıyor. %100 doğal ağaç talaşlarında elde ediliyor.

4. Hızlıca kor haline gelen Kings Mangal Kömürü

En iyi mangal kömürü markası araştırmamızda sırada Kings Mangal Kömürü var. 15 dakikada kor haline gelen kömür, sizi uğraştırmadan pişirme işlemine hızlıca başlamanızı sağlıyor. 5 saate kadar kesintisiz yandığı için mangal keyfini uzatıyor. Briket yüzeyi sayesinde ısıyı dengeli şekilde yayan mangal kömürü, eti eşit derecede pişirmenize yardımcı oluyor. %100 doğal ham maddeden elde edilen kömür, 400 dereceye kadar ısı gücü sunuyor. Kimyasal bağlayıcı madde olmadan, presleme ile elde ediliyor. Kokusuz ve dumansız kullanım imkanı veren mangal kömürü, balkonda barbekü yaparken etrafı rahatsız etmenizi önlüyor. Ürün, %6 kül ve %87 karbon içeriyor.

5. Kimyasal içermeyen Feuer & Flamme Briket Mangal Kömürü

%100 doğal maddelerden elde edilen Feuer & Flamme Briket Mangal Kömürü, kimyasal içermeyen doğal bağlayıcılar kullanılarak presleme yöntemiyle üretiliyor. 20 dakika gibi kısa sürede kor haline gelen kömür, pişirme işlemine hızlıca başlamanızı sağlıyor. Çabuk tutuşan mangal kömürü, yanma sırasında sizi uğraştırmıyor. 2 ila 3 saat arasında kesintisiz yanan ürün, uzun saatler mangal keyfi yapmanıza yardım ediyor. Düşük kül miktarına sahip mangal kömürü, toksik madde içermiyor. Az duman yaydığı için mangalı tutuşturma sırasında rahatsız olmanızı engelliyor. Briket yüzey ısıyı aynı derecede yayarak etleri eşit seviyede pişirmenizi sağlıyor.

6. Toksik madde içermeyen Weber Briket Mangal Kömürü

"İyi mangal kömürü nasıl anlaşılır?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım. Kısa sürede tutuşmalı ve köz haline gelmeli. Ayrıca uzun süre boyunca etlerinizi pişirmenizi sağlamalı. Weber Briket Mangal Kömürü, 20 dakikada kor haline geliyor. Böylece etlerinizi pişirmeye kısa sürede başlamanızı sağlıyor. Zararlı gazlar içermeyen kömür, sağlığınızı koruyor. %100 doğal maddelerden üretildiği için toksik madde içermiyor. 3 saat kesintisiz barbekü yapmanıza imkan tanıyan kömür, etleri pişirmeniz için ideal ısıyı vererek etlerin yanmasını önlüyor. Düşük duman sayesinde mangal yaparken insanların dumandan rahatsız olmasını engelliyor. Kolay yanan kömür, mangalı daha keyifli hale getiriyor.

7. Yüksek ısı gücüyle Smart Charcoal Briket Mangal Kömürü

Smart Charcoal Briket Mangal Kömürü, odun kömürü ve kömür briketlerine göre hem etlerin daha sulu kalmasına hem daha lezzetli olmasına yardımcı oluyor. 15 dakikada köz haline gelen kömür, pişirme işlemine kısa sürede başlamanızı sağlıyor. 900 derece sıcaklık seviyesine ulaşabilen kömürün yüksek ısı gücü sayesinde etleri sorunsuz pişirmek mümkün. Ayrıca pizza pişirmek için de uygun ısı yayıyor. 5 saate kadar yanma süresi bulunan mangal kömürü, uzun saatler boyunca etleri pişime imkanı veriyor. Toksin ve katran içermeyen mangal kömürü, kokusuz ve dumansız kullanım sunarak etraftaki insanların rahatsız olmasını önlüyor. Küçük parçalara ayrılan kömür, etleri yakmıyor. Eşit yanma özelliğiyle yemeklerin aynı derecede pişmesini sağlıyor.

8. Altıgen şekliyle Vadi Briket Mangal Kömürü

Mangal kömürü tavsiyesinde bir diğer önerimiz olan Vadi Briket Mangal Kömürü'nde kömür tozu kullanılmıyor. İs, duman ve koku yapmayan kömürle barbekü sırasında rahatsız olmuyorsunuz. Uzun süre yanan mangal kömürü, mangal keyfini doyasıya çıkarmanızı sağlıyor. Kimyasal madde içermeyen ürün, küle gömülerek daha sonra tekrar kullanım imkanı veriyor. Kül oranı az olduğu için yüksek verimli ateş sunuyor. Kıvılcım saçmayan mangal kömürü, güvenli kullanılıyor. Altıgen şekline sahip olduğu için kolay istiflenerek dağınık bir görünüm sunmuyor ve daha az yer kaplıyor. "Mangal kömürü neyden yapılır?" diye soracak olursanız meşe, gürgen ve kayın odunu talaşlarının sıkıştırılmasıyla elde ediliyor.

9. %100 doğal içeriklerden elde edilen Feuer & Flamme Cocos Mangal Kömürü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen Feuer & Flamme Cocos Mangal Kömürü, 25 dakikada kor haline geliyor. Bu sayede pişirme işlemine kısa sürede başlamanızı sağlıyor. Mangal için ideal ısıyı yayan kömür, etlerin eşit derece pişmesine yardımcı oluyor. Toksik madde içermeyen kömür, %100 doğal içeriklerden üretiliyor. 4 ila 5 saat arasında yanma süresine sahip olduğu için barbekü keyfini uzatıyor. Düşük kül miktarı sayesinde daha verimli bir ısı sunuyor. Az duman yaydığından pişirme sırasında rahatsız etmiyor. Yemeklerin lezzetini artıran kömürü tutuştururken baca ve küpleri kullanmanız tavsiye ediliyor.

10. Zeytin çekirdeğinden elde edilen Zengal Briket Mangal Kömürü

Zeytin çekirdeğinden elde edilen Zengal Briket Mangal Kömürü, %100 doğal ve organik maddelerden üretiliyor. Düşük kül oranı sayesinde daha verimli ısı sağlıyor. 25 dakikada pişirmeye hazır hale gelen kömür, mangal keyfine kısa sürede başlamanıza yardımcı oluyor. Kokusuz ve dumansız kullanım sunan mangal kömürü, yanarken rahatsız etmiyor. Kıvılcımı sıçratmadığı ve alevsiz pişirdiği için güvenle kullanılıyor. 6 saate kadar yanma süresine sahip mangal kömürü, etlerin yavaş ve lezzetli pişmesini için gereken ortamı oluşturuyor. Pişirme işleminin ardından su dökerek közleri söndürüp daha sonra tekrar kullanmak mümkün. "Mangal kömürü nasıl yakılır?" diye soracak olursanız kömürleri dik şekilde yerleştirin. Ardından çıra yardımıyla kömürlerin orta kısmından tutuşturun. İşte bu kadar kolay!

11. Düşük toz oranıyla Oğuz Mangal Kömürü

Meşe ağacının dal ve gövdelerinden elde edilen Oğuz Mangal Kömürü, içeriğinde kimyasal madde bulundurmuyor. Toz oranı %3'den düşük kömür, verimli ateş sunuyor. Bu sayede etleri daha iyi pişiriyor. Tütme, kokma ve is yapmayan mangal kömürü, yakma işlemi sırasında rahatsız etmiyor. Hızlı kor haline geldiği için pişirme işlemine kısa sürede başlamanıza yardımcı oluyor. 2 saat 15 dakika ile 4 saat arasında verimli yanma süresi bulunan mangal kömürü, yemekleri eşit derecede pişiriyor. Pişirme işlemi bittikten sonra söndürülen kömürler tekrar kullanılabiliyor.

12. Kolay tutuşan Bio Briket Ekolojik Mangal Kömürü

En iyi mangal kömürü araştırmamızda sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Bio Briket Ekolojik Mangal Kömürü, az karbon salınımı yaparak doğaya verdiği zararı minimuma indiriyor. Kolay tutuşan kömür, yakma sorununu ortadan kaldırıyor. Dumansız ve kokusuz özelliğiyle barbekü yaparken rahatsız olmanızı engelliyor. Alevsiz yandığı için etlerin pişerken yanmasını önlüyor. %4 kül oranıyla daha verimli bir ateş sunarak yemeklerinizi eşit şekilde pişirmenizi sağlıyor. 3 ila 4 saat arasındaki yanma süresi, mangal keyfini uzatmanızı sağlıyor. Fındık kabuğundan elde edilen mangal kömüründe bağlayıcı madde olarak nişasta tercih ediliyor. Kimyasal içerik barındırmıyor. Kömürler bitmeden söndürüldüğünde daha sonra tekrar kullanım imkanı veriyor. 15 dakikada köz haline gelen kömür, pişirmeye kısa sürede başlamanızı sağlıyor.