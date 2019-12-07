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Etli ekmek ustaları AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Etli ekmek ustaları AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya'nın tescilli lezzeti etli ekmeğin ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şehirdeki farklı restoranlarda çalışan ustalar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafları inceledi.

Etli ekmek ustası Soner Çelik, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Çelik, fotoğrafların her birini, ayrı ayrı çok başarılı bulduğunu söyledi.

Lokanta işletmecisi Naci Çelik de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını tercih etti.

Etli ekmek ustası İsmail Çakın, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Hello brother" fotoğraflarından yana oy kullandı.

Çakın, haberde görselin, insani duygulara dokunan önemli bir nitelik olduğunu söyledi.

Görüşlerinin alınmasından memnuniyet duyduğunu belirten Çakın, "Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsi çok güzel
fotoğraflar. Ayrıca hem teknik hem de içerik bakımından çok kaliteli buldum. Fotoğrafları çeken arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamas etli ekmek Konya

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