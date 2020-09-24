Etli pay nasıl yapılır? Etli pay tarifi nedir? Etli pay yemeğinin malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasının ardından etli pay tarifi yeniden gündeme gelmeye başladı. Programda gelinlerin kıyasıya yarıştığı etli pay yemeği seyircileri de harekete geçirdi. Gelinim Mutfakta programının fanatik takipçileri etli pay yemeği tarifi ile ilgili araştırmaların içine girdi. Peki etli pay tarifi nedir? Etli pay yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler...
Gelinim Mutfakta seyircileri tarafından etli pay yemeğinin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. Etli pay yapılışı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler yemeğin püf noktalarına dair araştırmalarının sayısını arttırdı. Etli pay yemeğinin püf noktası milföy hamuru ve fındık yağının kullanılmasıdır.
Etli pay yemeğinin yapımında ilk adımda büyük bir tavanın içine 1 yemek kaşığı fındık yağı eklenir. İnce ince doğranan soğan ve sarımsak fındık yağının içinde sotelenir. Kuşbaşı doğranan etler soğanlara eklenerek sotelenmeye devam edilir. Sotelenen malzemelere sonra olarak küp doğranan havuç ve bezelye ilave edilir. Piştikten sonra bir kenara alınır.
Aynı tavada beşamel sosu hazırlıklarına başlanır. 1 yemek kaşığı fındık yağına un konularak kavrulur. Un hafif sarı rengini alınca et suyu eklenir ve kenara alınan pişmiş malzemelerle karıştırılır. Son adımda baharatlar ve krema ilave edilir. Fırına girebilen kaselere pay edilen harcın üzeri milföy hamuruyla kapatılır. Milföy hamurlarının üzerine yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında milföy hamurları renk alana kadar pişirilir.
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