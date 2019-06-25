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Etobur foka simit ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

BODRUM'da, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, ilgi gördü.

Etobur foka simit ikramı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, dinlenmek için kıyıya gelen Akdeniz foku, ilgi gördü. Etobur bir canlı olan foka simit atılması ise dikkat çekti.
Bodrum'un Bitez Koyu'nda bir kişi tarafından çekilen görüntüde, Akdeniz foku, sitenin iskelesinin yanına geldi. Fok, bir süre dinlendi. Foku görenlerden birinin, etobur olan, balık, ahtapot ve ıstakoz gibi canlılarla beslenen foka simit atması şaşırttı. Simiti koklayan fok, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) yetkilileri, bu fokun daha önce yine Bitez'de görüldüğünü, dinlenmek için bölgeye geldiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Etobur foka simit ikramı

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