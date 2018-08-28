HABER

Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü besteci Eugen Doga, yarın Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri seslendireceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doga, "Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir" dedi.

Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

Ünlü besteci Eugen Doga'nın Ankara'da düzenlenen basın toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı. Basın toplantısında konuşan Eugen Doga, Türkiye'ye gelmekten gurur duyduğunu söyledi. Atatürk'e olan hayranlığını dile getiren Doga, "Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım" diye konuştu.

Eugen Doga'yı Yenimahalle'de ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar ise "İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir" dedi.

Başkan Yaşar'a Eugen Doga'nın albümünü hediye eden Moldova Büyükelçisi Costin Gorea da "Diğer albümünde Atatürk bestesi de olacak. Konserle hem Türkiye- Romanya diplomatik ilişkilerinin 140'ıncı yıl dönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız" dedi. Bükreş'te 'Mustafa Kemal Atatürk Müzesi' yapmayı planladıklarını kaydeden Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ise Başkan Yaşar'a plaket vererek, "Bu bir başlangıç, ilişkilerimiz daha da büyüyecek" diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle'de seslendirecek Eugen Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de eseri Türk halkına hediye edecek. Doga'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
MFÖ, 30 Ağustos’ta Kocaeli Fuarı’ndaMFÖ, 30 Ağustos’ta Kocaeli Fuarı’nda
5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos korteji ile başlıyor5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos korteji ile başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Eugen Doga

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Konutta yeni indirim kampanyası! İşte ayrıntılar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

İlginizi Çekebilir

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

MFÖ, 30 Ağustos’ta Kocaeli Fuarı’nda

MFÖ, 30 Ağustos’ta Kocaeli Fuarı’nda

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos korteji ile başlıyor

5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos korteji ile başlıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var...

Tokat'ın Niksar ilçesinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.