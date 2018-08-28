Eugen Doga'dan Atatürk'e beste

Ünlü besteci Eugen Doga'nın Ankara'da düzenlenen basın toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı. Basın toplantısında konuşan Eugen Doga, Türkiye'ye gelmekten gurur duyduğunu söyledi. Atatürk'e olan hayranlığını dile getiren Doga, "Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım" diye konuştu.

Eugen Doga'yı Yenimahalle'de ağırlamaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Yaşar ise "İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir" dedi.