EURO 2020: Covid tedbirleri nedeniyle İtalya maçına Türkiye'den taraftarlar gidemeyecek

Türkiye ile İtalya arasında Roma'da Cuma günü yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçına, Covid tedbirleri nedeniyle Türkiye'den taraftarlar gelemeyecek.

İtalya'da halen geçerli olan Covid tedbirleri kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden seyahatlere ancak kısıtlı koşullarda izin veriliyor ve bu ülkelerden gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu bulunuyor.

11 Haziran'daki Türkiye-İtalya maçı için Roma'ya Türkiye'den taraftarların gelebilmesi için haftalardır iki ülke arasında temaslar sürüyordu. Ancak diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Türkiye tarafının bu konuda yaptığı girişimler Çarşamba günü itibariyle sonuçsuz kaldı.

İtalya tarafından olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmemesiyle, son anda bir sürpriz olmaması halinde Türkiye'den taraftarların Roma'ya gelebilmesi muhtemel görünmüyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun özel davetlileri ile İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye taraftarlarının maçı sahada izleyebileceği belirtiliyor. İtalya'ya, Schengen bölgesinde yer alan ülkelerden seyahatlerin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.