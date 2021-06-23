HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek

EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek

23.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'da hükümetin LGBT+ bireylere yönelik ayrımcı tutumu, Almanya'nın ardından Hollanda tarafından da EURO 2020 karşılaşmalarında protesto edilecek.

EURO 2020'de Almanya'dan sonra Hollanda da LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto edecek

Macaristan'da hükümetin LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı tutumu, Almanya'nın ardından Hollanda tarafından da protesto edilecek.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Pazar aşamı Budapeşte'de oynayacakları Avrupa Şampiyonası 2. tur karşılaşmasına, kolunda gök kuşağı renklerine boyanmış bir kalp ve "OneLove" (tek aşk) yazan bir bantla çıkacak.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz Partisi'nin önerisiyle geçen hafta Macaristan'da reşit olmayan kişiler arasında eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini yasaklayan düzenleme hayata geçirildi.

Yasa kapsamında heteroseksüel olmayan cinsel içerikli kitap, film ve diğer medya ürünleri ile "transseksüelliğin normalleştirildiği" reklamlar yasaklandı.

Avrupa Birliği (AB) yönetiminin sert bir dille eleştirdiği bu düzenlemeye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımlar da tepki gösteriyor. Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, eleme grubundaki ilk 2 maça, kolunda gökkuşağı renklerinden oluşan bir kaptanlık bandı ile çıktı,

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından yapılan incelemede, Neuer'in taktığı ve LGBT+ bireylerin haklarını simgeleyen gökkuşağı renklerinin, herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediği belirtildi.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Wijnaldum da, Pazar akşamı Budapeşte'de oynayacakları 2. tur maçında, LGBT+ bireylere yönelik ayrımcılığı protesto etmek için, özel bir kol bandı takacak.

Wijnaldum, gökkuşağı renklerinden oluşan bir kalp ile "OneLove, futbol birleştirir" yazılı bir kaptanlık bandıyla sahaya çıkacak. Hollanda Milli Takımı kaptanı, "Her türlü dışlama ve ayrımcılığa karşıyız. Dünyanın herhangi bir yerinde ayrımcılığa uğradığını hisseden herkesi destekliyoruz" dedi.

Wijnaldum, bu bandı takarak, milli takım olarak kapsayıcılığı ve birleştiriciliği temsil ettikleri mesajını vurgulamak istediklerini söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Macaristan'daki düzenlemeyi "hiçbir şekilde kabul edilemez" bulduğunu ancak milli takımın bu konuda bir açıklama yapmasına gerek olmadığını savunuyordu.

Yasa Budapeşte'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

UEFA ışıklandırmaya izin vermedi

Rutte, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, protesto etmeninin siyasi bir görev olduğunu belirterek, "Sporcuları bunun dışında tutun" demişti.

Hollanda Milli Takımı, Kasım 2020'de İspanya'ya karşı oynadığı maç öncesinde de, sahaya OneLove logosu bulunan ısınma formaları ile çıkmıştı.

Almanya'nın Münih Belediyesi de, Macaristan ile Çarşamba akşamı oynanacak Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesinde Allianz Arena Stadyumu'nu gök kuşağı renkleriyle aydınlatmayı kararlaştırmıştı.

Ancak Alman medyası, UEFA'nın bu ışıklandırmaya izin vermediğini duyurdu. UEFA, kurallar gereği, stadyumların, sadece turnuvaya katılan ülkelerin renkleriyle aydınlatabileceğini belirterek, Münih Belediyesi'nin talebini reddetti.

Bunun üzerine belediye, kentte stadyuma çevresindeki bazı büyük binaların gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasını kararlaştırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Köprüden uçtu! Akıllara durgunluk veren anlar kameradaKöprüden uçtu! Akıllara durgunluk veren anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.