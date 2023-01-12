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Europol'den 'kripto para' operasyonu: 15 kişi gözaltında

12.01.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol) "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Europol'den 'kripto para' operasyonu: 15 kişi gözaltında

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda Sırbistan ve Almanya'da düzenlenen "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek kurbanlarını sahte kripto para sitesi üzerinden dolandıran bir çetenin çökertildiği belirtildi.

Açıklamada, sahte kripto para sitesinden yapılan ilk yatırımlara büyük karlar veren şebekenin, daha sonra kurbanlarını büyük meblağlar yatırmaya yönlendirdiği kaydedildi.

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2 MİLYON AVRO DOLANDIRDILAR

Bu yolla Almanya'daki kurbanlarını yaklaşık 2 milyon avro dolandıran şebekenin İsviçre, Kanada ve Avustralya'da da çok sayıda kişiyi milyonlarca avro zarara uğrattığı vurgulandı.

Yaklaşık 1 milyon dolarlık kripto para bulunan dijital cüzdan, 50 bin avro nakit para ve 3 arabaya el konulan operasyon kapsamında, şebekeye mensup 14 kişinin Sırbistan'da, 1 kişinin de Almanya'da olmak üzere 15 kişinin gözaltın alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şebeke tarafından dolandırıldığı halde henüz şikayette bulunmayan çok sayıda mağdurun olduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi. (AA)

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