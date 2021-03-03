Eurovision: Geçtiğimiz yıl iptal edilen şarkı yarışması bu yıl canlı olarak gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle iptal edilen Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Hollanda'da canlı olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın idari sorumlusu Martin Osterdahl, BBC'ye yaptığı açıklamada katılımcıların Hollanda'ya gitmelerinin "gerekli" olduğunu söyledi. Osterdahl, sanatçıların organizasyonun gerçekleşeceği Rotterdam'a gelmeleri hakkında, "Bu bir tatil gezisi değil; bitirilmesi gereken bir iş" diye konuştu. 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın 18, 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanıyor. '**Seyirci katılımı için henüz karar verilmedi**' BBC podcast yayınına katılan ve bu yıl yapılan diğer uluslararası organizasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Osterdahl, "Formula 1 yönetimiyle, tenis turnuvaları, golf birlikleriyle irtibat halindeyiz, onların tecrübelerinden faydalanacağız" dedi. Planlarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de karşılaştırdıklarını söyleyen Osterdahl, seyircilerin katılımı hakkında ise henüz bir karar alınmadığını belirtti:

"Belli bir oranda seyircinin katılımının sağlanmasını umuyoruz. İnsanların izlemesi yayında müthiş bir farklılık yaratıyor. Delegasyonların normalden daha sınırlı tutulacağını aktaran Osterdahl, sağlık ve güvenlik önlemlerinin ise çok kapsamlı olacağını söyledi. Sanatçılardan performans kaydı istendi Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile Hollandalı üyeleri NPO, NOS ve AVROTROS arasında da yarışmanın gerçekleştirilmesi için kapsamlı bir protokol yayımlandı. Etkinliğin Yürütücü Yapımcısı Sietse Bakker da yarışmanın internet sitesine verdiği demeçte protokol hakkında, "Sanatçıların ve basının olabildiğince güvenli bir şekilde çalışabileceği bir ortam yaratacağız" ifadelerini kullandı. Organizatörler katılım sağlayacak sanatçıların, Hollanda'ya gitmeden önce 5 gün kendilerini karantinaya almalarını ve seyahatlerinden önce de Covid-19 testi yapmalarını öneriyor. Protokole göre sanatçıların, yarışma akşamları ve provaları haricinde otellerinde konaklamaları gerekecek. Bakker amaçlarının çok net bir biçimde etkinlik sırasında virüsün bulaşmasını önlemek olduğunu söyledi ve "Birisi pozitif çıkarsa izolasyon protokolümüz devreye girer. Gerektiğinde ek önlemler alırız" dedi.