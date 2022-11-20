HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

20.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ev almak isteyen bir kişinin başına beklenmedik bir olay geldi. Emlakçının 635 bin TL dediği ev gerçekte 600 bin TL çıktı. Her şeyin alıcının satıcıyı sosyal medyadan tanımasıyla başladı. Alıcının 35 bin TL parası emlakçıda kalırken iddiaların hedefindeki emlakçı suçlamaları reddetti. Şimdi son sözü yargı söyleyecek.

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev almak isteyenler dikkat! Ankara'da yaşanan bir olayda ev sahibi almak isteyen bir kişi, hayatının şokunu yaşadı. Emlakçının 635 bin TL dediği ev, gerçekte 600 bin TL çıktı. 35 bin TL'si emlakçıda kalan kişi şimdi hakkını yargıda aramaya hazırlanıyor.

EVİN GERÇEK FİYATINI ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Her şey Ankara'da yaşayan bir kişinin Gölbaşı'nda bir evi beğenmesiyle başladı. İlanda 650 bin TL'ye olan evi emlakçıyla gezdi. 35 bin TL'yi emlakçıya gönderen alıcı, evin tapu örneği fotoğrafını buldu. İlk dikkatini çeken ise tapudaki fotoğraftı. Sosyal medyada ev sahibinin ismini aratınca büyük bir şok yaşadı. Kiracı olarak gösterilen kişinin mal sahibi olduğu ortaya çıktı. Ev sahibiyle görüşen alıcı, evin satış fiyatının 600 bin TL olduğunu öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldü.

4

Mağdur

İDDİALARI REDDETTİ

Show Haber'in haberine göre ev sahibinin o emlakçılar aracılığıyla evi satmaktan vazgeçtiği belirtilirken, iddiaların hedefindeki emlakçı suçlamaları reddetti. Emlakçı, kendilerini aradan çıkartmak için alıcının direkt ev sahibin bulmaya çalıştığını ifade etti. Şimdi süreç yargıda devam edecek.

Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü Fiyat artışları gündemden düşmüyordu! Konut sektöründen iyi haberler geldi: 300 bin TL düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu! Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!
Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tabloSon yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo
Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuşŞok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Emlakçı Ankara

En Çok Okunan Haberler

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Özel hastanede skandal! Hastanın boğazını sıktılar

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Suriye ve Kuzey Irak'a Pençe-Kılıç Hava Harekatı hava harekatı! Tam isabetle vuruldu!

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Dünya Kupası'nda yok! Fransa'da Benzema şoku...

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma

Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar! Tehlikeli yakınlaşma

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.