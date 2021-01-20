Ev almak için taşıdığı içkileri sattı, 'gasp edildim' dedi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir içki fabrikasında nakliyeci olarak çalışan Mesut A., piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan içkileri TIR'ına yükleyip yola çıktı. Ceyhan ilçesine giden Mesut A., gasp edildiğini öne sürerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Ceyhan ilçesine doğru seyir halindeyken gördüğü bir kadın için aracını yol kenarına çektiğini öne süren Mesut A., bu sırada elinde tabanca ve bıçak olan iki kişinin aracına bindiğini, kendisini tehditle metal sanayi sitesine götürüp, içkileri buraya indirdiğini iddia etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, TIR'ın içerisindeki takip cihazından, aracın hareketlerini incelemeye aldı. Polis, yapılan çalışma sonucunda, TIR'ın Metal Sanayi Sitesi’ne girdiği, burada bir süre beklediğini belirledi. Bölgeye giden polis, Mesut A.’nın gasp edildiğini öne sürdüğü içkileri, buradaki bir iş yerine satıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan Mesut A., emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Selçuk T. ile anlaşarak içkileri bir bayiye 300 bin TL karşılığında sattığını belirterek, “Selçuk T. ile sohbet ederken, bir ev sahibi olmak istediğimi, tek hayalimin bu olduğunu söyledim. O da bana ‘Taşıdığın mallar, evden fazlası eder. Bunları bir yere satalım. Sen de gasp süsü ver” dedi. Dediği yere içkileri indirdik ancak parayı alamayınca gasp edildiğimi söyledim” dediği öğrenildi. Bu bilgilerin ardından gözaltına alınan Selçuk T. ise ifadesinde, ev alma ile ilgili konuşmadığını, bir şeyler kazanabilmek için eşlik ettiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut A. (33) ile Selçuk T. (35), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

