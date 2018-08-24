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Ev almak isteyen İranlı turist dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ev almak isteyen İranlı J.K.'yi, 'Türkiye'de Euro düşüyor, dolar yükseliyor' diye kandırarak aldığı 30 bin Euro yerine, para destesi üstüne gerçek, altına ise sahte dolar koyarak dolandıran K.B., yakalandı.

Ev almak isteyen İranlı turist dolandırıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ev almak isteyen İranlı J.K.'yi, 'Türkiye'de Euro düşüyor, dolar yükseliyor' diye kandırarak aldığı 30 bin Euro yerine, para destesi üstüne gerçek, altına ise sahte dolar koyarak dolandıran K.B., yakalandı.
İran vatandaşı J.K., iki hafta önce ev almak için 30 bin Euro ile Antalya'ya geldi. Daha önceden tanıdığı B.G.T. ile iletişim kuran J.K., ev almak istediğini ve kendisine yardım etmesini istedi. İddiaya göre B.G.T., İranlı turisti, gayrimenkul satışı yaptığını belirttiği 'Alper' adında lüks otomobil kullanan bir kişiyle tanıştırdı. B.G.T. ve Alper, çeşitli semtlerde J.K.'ye satın alabileceği evler gösterdi. Şüpheliler, "Türkiye'de dolar artıyor, Euro değer kaybediyor" diyerek J.K.'ye elindeki Euro'yu dolara çevirmesi tavsiyesinde bulundu. Alper, ikna olan J.K. için döviz bürosundan 40 bin dolar alıp, verdi.
ÜSTE GERÇEK PARA ALTA FOTOKOPİ
Bir süre sonra şüphelilerin yanından ayrılan J.K., çantadan çıkardığı bir deste paradan 100 dolar alarak döviz bürosunda bozdurup kaldığı eve gitti. Parayı evde kontrol eden J.K., destelerin üst kısmında gerçek dolar, altında ise fotokopileri olduğunu fark etti. J.K., polise giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada, kendisini 'Alper' olarak tanıtan kişinin benzer suçlardan kaydı bulunan K.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, K.B.'yi Alanya- Antalya yolundaki uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. K.B.'nin aracında yapılan aramada 35 bin 500 dolar ele geçirildi. K.B.'nin parayı çanta içerisinde J.K.'ye verdiği sırada el çabukluğuyla daha önceden hazırladığı üstünde gerçek, altında ise fotokopi dolarların bulunduğu destelerle değiştirdiği belirlendi.
K.B.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Gözaltına alınan B.G.T. ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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