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Ev düzenine göre karakterini analiz ediyoruz!

Karakterimizi yansıtan bir unsur da ev düzenimiz. Bir insan hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak önce evine bakmamız gerekebilir. Peki ev düzenine göre sen nasıl birisin?

Ev düzenine göre karakterini analiz ediyoruz!

Hazırsan başlayalım!👇

Ev düzenine göre karakterini analiz ediyoruz!

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Sabah uyandın, yatağını ne zaman toplarsın?

Sabah uyandın, yatağını ne zaman toplarsın?
Yataktan çıkar çıkmaz, gözüm bile açılmadan toplarım.
Akşam eve gelip tekrar içine girene kadar öylece kalır.
Şöyle bir üstünkörü düzeltirim, yastıkları nostaljik bir düzenle dizerim.
Evden çıkmadan hemen önce, sadece dağınık görünmesin diye hızlıca toplarım.
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Mutfak tezgahının üzerindeki kirli bulaşıkların maksimum kalma süresi nedir?

Mutfak tezgahının üzerindeki kirli bulaşıkların maksimum kalma süresi nedir?
Yemek biter bitmez anında yıkanır veya makineye dizilir, asla bekletilmez.
Tezgahta yer kalmayana kadar ya da temiz tabak bitene kadar bekleyebilir.
Yemekten sonra kahve keyfi yapılır, ardından sakin sakin yıkanır.
Pratik olsun diye tek seferde, günün sonunda toplu halde yıkanır.
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Salonunda en çok ne dikkat çekiyor?

Kitaplarım
Bitkilerim
Teknolojik ürünlerim
Rahat koltuğum
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Dolabını açınca seni nasıl bir görüntü karşılar?

Dolabını açınca seni nasıl bir görüntü karşılar?
Renklerine göre dizilmiş kıyafetler.
Rahat ama düzenli bir sistem.
Karışıklık.
Karman çorman bir görüntü.
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Buzdolabının üzeri neyle kaplıdır?

Buzdolabının üzeri neyle kaplıdır?
Sadece çok gerekli acil durum numaraları ve haftalık yemek planı menüsü var.
Bir sürü komik magnet, teslimat broşürleri ve eski fotoğraflar var.
Gittiğim her yerden aldığım hatıra magnetleri ve sevdiklerimin çocukluk fotoğrafları var.
Tamamen boş ve temiz, temizliği zorlaştıracak hiçbir şeye yer yok.
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Ev dekorasyonunda favorin hangisi?

Minimalizm
İskandinav
Modern
Bohem
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Çalışırken masa düzenin nasıldır?

Çalışırken masa düzenin nasıldır?
Kusursuz tabii ki!
Düzenlidir.
Dağınık ama oldukça verimli.
Tam bir kaos halinde!
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Çorap çekmecen şu an neye benziyor?

Çorap çekmecen şu an neye benziyor?
Hepsi çiftler halinde sarılmış, renklerine göre rulo yapılmış haldeler.
Çiftini bulabilene aşk olsun, her sabah piyango çekiyor gibiyim.
Eski ama atmaya kıyamadığım çoraplarımla dolu, düzenlidir.
Hepsi aynı renk ve model olduğu için yan yana öylece duruyorlar.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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