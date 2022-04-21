Ev ekonomisine katkı sağlayacak çok etkili öneriler

Ev geçiminde zorlanmalar eskiye oranla çok daha sık görülmeye başlandı. Değişen hayat şartlarına uyum sağlayabilmek için bazı noktalara dikkat etmek ve tasarruf etmek gerekiyor. Ev ekonomisi için uygulayacağınız etkili yöntemler ile bütçenizi ayarlayabilirsiniz.

FATURALARINIZA DİKKAT EDİN

Evde tasarruf yapmak istiyorsanız, ilk olarak faturalarınızı gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Hem enerji tüketimini azaltacak hem de bütçenizi daha iyi yönetmenizi sağlayacak birkaç öneriyi paylaşalım. İlk olarak, gereksiz enerji tüketimine yol açmamak için lambaları ihtiyacınız olmadığı zamanlarda açık bırakmamaya dikkat edebilirsiniz. Aynı zamanda tasarruflu ampuller kullanarak elektrik faturanızı azaltabilirsiniz. Ayrıca odalarınızı güneş ışığından maksimum yararlanabileceğiniz şekilde dekore etmek de kış aylarında daha az enerji tüketmenizi sağlayabilir. Bu önerilerin yanı sıra enerji sınıfı yüksek olan beyaz eşya ve ev aletlerini tercih ederek daha az enerji tüketebilir ve tasarruf edebilirsiniz.

BOZULAN EŞYALARINIZI AKSATMAYIN

Fazla enerji tüketimine sebep olan veya kullanılamayacak durumda olan bozuk ev aletlerini tamir edebilir ya da vakit kaybetmeden bir tamirciye götürebilirsiniz. Tamir işlemleri vakit alıyor olsa da çoğu zaman yeni bir ürün almaktan daha hesaplı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aynı yöntemi eskiyen kıyafetleriniz için de uygulayabilirsiniz. Bir terziden yardım alarak kıyafetlerinizin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.

ATMAYIN DÖNÜŞTÜRÜN

Dönem dönem ev dekorasyonunuzda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sürekli zaman geçirilen alanları güzelleştimek hem motivasyonunuzu arttırır hem de estetik açıdan hoş bir görünüm sunar. Bu noktada hala kullanılabilir durumda olan ve henüz yıpranmamış mobilyalarınızı atmak yerine dönüştürmenizi tavsiye ederiz. Örneğin; dolaplarınızı farklı renklere boyayabilir, koltuklarınızı istediğiniz şekilde kaplatabilir ya da kullanmadığınız bazı objeleri dekoratif eşyalara dönüştürebilirsiniz. Dönüştürmeyi kıyafetleriniz için de yapabilirsiniz. Eminiz ki dolabınızda kullanmadığınız ve her zaman bir köşede bekleyen kıyafetleriniz vardır. Yeni kıyafetlere ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde ilk önce dolabınızdaki kıyafetleri inceleyin. Belki içlerinden biri size ilham verir ve onu kendi ellerinizle en sevdiğiniz kıyafete dönüştürebilirsiniz.

İNDİRİMLERİ TAKİP EDİN

Marketlerde gördüğümüz ve alsak da çoğu zaman incelemediğimiz ürün katalogları tasarruf etmenize katkı sunabilir. Çünkü bu kataloglarda indirimde olan ürünler, kampanyalar ya da o ay içinde markete sınırlı stokta gelecek ürünler yer alıyor. Katalog incelemeyi alışkanlık haline getirerek market alışverişlerinizi daha ekonomik şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde, birçok firma standart satış fiyatının oldukça altında satışların gerçekleştiği kampanyalar düzenliyor. Almayı planladığınız yüksek bütçeli ihtiyaçlarınız için bu tarz kampanyaları da takip edebilirsiniz.

YEMEĞİNİZİ EVDE YAPIN

Yemeğinizi dışarıda yediğinizde hem fastfood tarzı yemeklerden uzak durarak sağlıklı beslenmiş olur hem de yemek masrafınızı azaltmış olursunuz. Daha sağlıklı beslendiğiniz için daha az hastalanıp tedavi için de ekstra para harcamaktan kaçınmış olursunuz.

BESİNLERİNİZİ KENDİNİZ YETİŞTİRİN

Ev ekonomisi denince akla en elzem konu olarak “mutfak” geliyor diyebiliriz. Artık ateş pahası olan mutfak ihtiyaçlarınız için önerebileceğimiz çözümlerden birisi de balkon bahçeciliğine eğilmeniz. Mutfağınızda uygun bir köşeniz ya da bir balkonunuz varsa domates, biber, marul, maydanoz, limon gibi birçok temel gıdayı kendiniz yetiştirmeye başlayabilir, mutfak masraflarınızı azaltabilirsiniz. Bu yolla hem temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmış hem de daha ekonomik bir tavır sergilemiş olacaksınız.



