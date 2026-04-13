Ev hanımı kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin her yerinden talep var

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimciler başta olmak üzere üretim yapmak isteyen vatandaşlara ekipmandan fideye, tohumdan sera kurulumuna, teknik danışmanlıktan pazarlama sürecine kadar önemli imkanlar sunuyor. Yerel üretimin ekonomik değere dönüşmesi sürecinde önemli rol oynayan Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri birçok kişinin hayatını değiştiriyor.

AYDA 100 BİN TL GELİR ELDE EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği isimlerden biri de Samsun'un Bafra ilçesi Lengerli Mahallesi'nde yaşayan Filiz Köksal oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destek programından yararlanarak süs bitkileri serası kuran Filiz Köksal, iki yıl gibi kısa bir sürede önemli bir başarıya imza attı. Ev hanımıyken üretime adım atan Köksal, bugün aylık ortalama 100 bin TL gelir elde eden bir işletmenin sahibi oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekle kurulan sera, 2024 yılında üretime başladı. Mevsimlik süs bitkileri, salon bitkileri, peyzaj ürünleri ve çilek fidesi gibi 30 çeşit ürünün bulunduğu sera iki yılda hızla büyüyerek iş hacmini artırdı, istihdama katkı sunmaya başladı. Filiz Köksal ev hanımıyken kendini çiçeklerin arasında büyüyen bir başarı öyküsünün içinde buldu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN TALEP VAR"

Ev hanımıyken kendi işinin patronu olan Filiz Köksal, "Bir dönüm sera ile başladık. Büyükşehir Belediyemiz hem seramızı kurdu hem de bize toprak ve malzeme desteği sağladı. 30 çeşit dış mekan çiçeği var. Çilek fidelerimiz var. Anaç üzerine yetiştirdiğimiz çiçekleri fide olarak da üretiyoruz. Türkiye'nin her yerine üretim yapıyoruz. Hemen hemen her ilden talep var. Bugüne kadar 30 bini aşkın üretim yaptık. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bize sunduğu bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üretmek isteyen kadınlara ilham veren hikayesini paylaşan Köksal, "İçimde hep üretme isteği vardı, çiçekleri de çok seviyordum. Bu desteği görünce hemen başvurduk. Çok güzel imkanlar sağladı bize Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile ev hanımlığından iş hayatına başladım. Benimle birlikte başka kadınlarda iş imkanı buldu. Mahallemizdeki kadınlara da istihdam sunuyoruz. Başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Ama imkan verildiğinde kadınların başaramayacağı bir şey yok. Büyükşehir ile başardım. Kendi işinin patronu olmak gurur verici. Büyükşehir Belediyesi'nin, devletimizin çok güzel destekleri, teşvikleri var. Yeter ki insanımız üretmek istesin" diye konuştu.



Kaynak: İHA