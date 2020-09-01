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  4. Ev hapsindeyken öldürüldü! Katil zanlısı misafiri çıktı

Ev hapsindeyken öldürüldü! Katil zanlısı misafiri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 16:36 | Son Güncelleme

İzmit'te eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy'un katil zanlısı evine misafirliğe gelen E.D. çıktı. E.D.'nin cinayetin ardından koşarak evden çıkması ve kendisini bekleyen otomobile binmesi ise güvelik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Ev hapsindeyken öldürüldü! Katil zanlısı misafiri çıktı

İzmit'te 10 yıldır avukatlık yapan ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ezgi Ulugün, 2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Şenol ile 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından Şensoy'un kendisini, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Şensoy, en son, eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şensoy, eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SABAHA KADAR SOHBET ETMİŞLER

Bu sabah yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir kişinin, kendisini bekleyen otomobile koşarak bindiği görüldü. Görüntülerden yola çıkan polis, E.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorguda da katil zanlısının şüpheli olduğu saptandı.

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E.D.'nin dün akşam Şensoy'un evine misafir olarak geldiği, ikilinin, sabaha kadar sohbet ettiği, sabah saat 11.00 sıralarında cinayetin işlendiği ardından da şüphelinin evden koşarak çıkıp, kendisini bekleyen otomobile bindiği tespit edildi.

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'YALNIZ KALMAMASI İÇİN UYARDIM'

Öte yandan oğlunun ölüm tehditleri aldığını öne süren baba İsmet Şensoy, "Kaan'ın aldığı tehditlerden dolayı ben, savcılığa dilekçe verdim. Savcılık, oğlumu koruma eşliğinde cezaevinden çıkardı. Kaan'ı yalnız kalmaması için uyardım. Kapıcılara da tembih ettim; 'İçeriye kimseyi almayın, biri gelirse beni uyarın' dedim. Kaan beni dinlemedi. Bizimle oturamayacağını söyledi. Başiskele Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Kaan'ın tehdit edildiğini söyledim" dedi.

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