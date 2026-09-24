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Mutfağındaki düzene göre seni analiz ediyoruz!

Mutfağın, karakterinin aynası olabilir mi? Bulaşıkların lavaboda bekleme süresinden baharatların dizilişine, buzdolabının içinden tezgahın durumuna kadar her detay aslında seninle ilgili bir şeyler söylüyor.

Mutfağındaki düzene göre seni analiz ediyoruz!

Bakalım mutfağındaki düzen anlayışın, senin hangi karakter tipine daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak? Hazırsan başlıyoruz!👇

Mutfağındaki düzene göre seni analiz ediyoruz!

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Sabah mutfağa girdin ve dün geceden kalma bir bardak tezgahta duruyor. Ne yaparsın?

Sabah mutfağa girdin ve dün geceden kalma bir bardak tezgahta duruyor. Ne yaparsın?
Hemen kaldırırım.
Kahvemi yaptıktan sonra kaldırırım.
Akşamdan kalmış, bir şey olmaz.
Günlerdir oradaysa artık mutfağın bir parçasıdır.
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Market alışverişinden döndüğünde ürünleri nasıl yerleştirirsin?

Market alışverişinden döndüğünde ürünleri nasıl yerleştirirsin?
Her ürünün kendi yerine gider.
Önce buzdolabına girmesi gerekenleri yerleştiririm.
Poşetleri boşaltıp uygun gördüğüm yerlere koyarım.
Acil ihtiyacım olanları çıkarır, gerisini sonra düşünürüm.
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Buzdolabını açtığında seni en çok hangisi mutlu eder?

Buzdolabını açtığında seni en çok hangisi mutlu eder?
Her şeyin kategorilere ayrılmış olması.
Rafların genel olarak düzenli görünmesi.
Aradığım şeyi fazla uğraşmadan bulabilmek.
İçeride yiyecek olduğunu görmek yeterli.
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Peki mutfakta hangisini mutlaka bulundurursun?

Kavanoz
Sepet
Tepsi
Sürahi
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Mutfak çekmecelerinden birini açtığında hangisini görme ihtimalimiz daha yüksek?

Mutfak çekmecelerinden birini açtığında hangisini görme ihtimalimiz daha yüksek?
Kaşık, çatal ve bıçaklar düzenli şekilde ayrılmış.
Her şey kendi bölümünde ama biraz karışmış.
Aradığımı bulmak için birkaç şeyi kenara çekiyorum.
Çekmeceyi kapatınca sorun çözülüyor.
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Diyelim ki mutfağa yeni bir eşya aldın. İlk ne yaparsın?

Diyelim ki mutfağa yeni bir eşya aldın. İlk ne yaparsın?
Ona uygun bir yer belirlerim.
Mevcut eşyaların yanına yerleştiririm.
Şimdilik boş bulduğum yere koyarım.
Önce birkaç gün nerede duracağını düşünürüm.
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Yemek yaparken tezgahın nasıl olur?

Boş
Düzenli
Dolu
Dağınık
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Son olarak mutfak düzenini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

Son olarak mutfak düzenini tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
Kusursuz
Düzenli
Rahat
Kaotik
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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