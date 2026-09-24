Mutfağındaki düzene göre seni analiz ediyoruz!

1/8 Sabah mutfağa girdin ve dün geceden kalma bir bardak tezgahta duruyor. Ne yaparsın? Hemen kaldırırım. Kahvemi yaptıktan sonra kaldırırım. Akşamdan kalmış, bir şey olmaz. Günlerdir oradaysa artık mutfağın bir parçasıdır.

2/8 Market alışverişinden döndüğünde ürünleri nasıl yerleştirirsin? Her ürünün kendi yerine gider. Önce buzdolabına girmesi gerekenleri yerleştiririm. Poşetleri boşaltıp uygun gördüğüm yerlere koyarım. Acil ihtiyacım olanları çıkarır, gerisini sonra düşünürüm.

3/8 Buzdolabını açtığında seni en çok hangisi mutlu eder? Her şeyin kategorilere ayrılmış olması. Rafların genel olarak düzenli görünmesi. Aradığım şeyi fazla uğraşmadan bulabilmek. İçeride yiyecek olduğunu görmek yeterli.

4/8 Peki mutfakta hangisini mutlaka bulundurursun? Kavanoz Sepet Tepsi Sürahi

5/8 Mutfak çekmecelerinden birini açtığında hangisini görme ihtimalimiz daha yüksek? Kaşık, çatal ve bıçaklar düzenli şekilde ayrılmış. Her şey kendi bölümünde ama biraz karışmış. Aradığımı bulmak için birkaç şeyi kenara çekiyorum. Çekmeceyi kapatınca sorun çözülüyor.

6/8 Diyelim ki mutfağa yeni bir eşya aldın. İlk ne yaparsın? Ona uygun bir yer belirlerim. Mevcut eşyaların yanına yerleştiririm. Şimdilik boş bulduğum yere koyarım. Önce birkaç gün nerede duracağını düşünürüm.

7/8 Yemek yaparken tezgahın nasıl olur? Boş Düzenli Dolu Dağınık