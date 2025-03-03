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Ev kuşları buraya! Evde vakit geçirmeyi sevenlerin ortak özellikleri

19.02.2025 20:36
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Bazıları dışarıda olmaktan çok keyif alırken bazıları için bu eziyetten beterdir. Eğer sen de evde vakit geçirmeyi her şeye tercih ediyorsan o zaman bunlar sana çok tanıdık gelecek!

Ev kuşları buraya! Evde vakit geçirmeyi sevenlerin ortak özellikleri

1. Her plan, "Ben bugün çıkmayayım" diye reddedilebilir.

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Ev kuşları için dışarıdaki buluşmalar pek cezbedici olmuyor. Evde olmayı dışarıda olmaya tercih eden bir ev kuşuysan planlara her zaman bir bahanen oluyor değil mi? Biri seni bir yere davet ettiğinde bu bahaneleri bol bol kullanıyorsun zaten.

2. Yalnız bir şeyler yapmak, senin için çok başka bir keyif!

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İnsanlar hep beraber bir şeyler yapmayı sevse de sen yalnız başına evde bir şeylerle uğraşmaktan çok daha fazla keyif alıyorsun. Yani arkadaşlarınla sinemaya gitmektense evde kalıp film izlemek sana daha çok keyif veriyor.

3. Evin konforu senin için her şeyden önemli!

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Ev konforu senin için her şeyin önünde geliyor. O yüzden bu konforu sağlamak için elinden geleni yapıyorsun. Aldığın koltukları, battaniyeleri tek tek kendin seçiyorsun. Hepsinin yumuşacık ve rahat olmasına ekstra dikkat ediyorsun. Kendi seçtiğin bu eşyalarla evinde vakit geçirmek sana çok iyi geliyor.

4. Evden ayrılamayanlar sipariş uygulamalarına bağımlıdır.

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Bir ev kuşuysan sipariş uygulamaları senin için her şey demektir. Market alışverişi dahil tüm alışverişlerini uygulamalardan kolayca halledersin. Zaten online yapabiliyorken neden evden çıkasın ki, öyle değil mi?

5. Sen de evini dekore etmeye bayılmıyor musun?

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Evinden bir an ayrılamayanlardansan o zaman evinin dekoru senin için çok önemli. Ev, senin için en değerli alan ve bunu en güzel şekilde düzenlemek istiyorsun. Evin güzelleştikçe sen daha da evine bağlanıyorsun, bu da bir gerçek!

6. Gardırobunda ev kıyafetin daha fazla, bunu biliyoruz.

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Evde vakit geçirmeyi sevenlerin gardırobunda dışarı kıyafetlerinden daha çok ev kıyafeti oluyor. Çeşit çeşit pijamalar, rahat ev ayakkabıları ve eşofmanlarla dolu bir dolabın olduğuna eminiz!

7. Bir ev kuşuysan gürültü en büyük düşmanındır!

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Evde çok rahat edenlerin ortak özelliklerinin başında gürültüden hoşlanmamaları geliyor. Kalabalık ortamlarda rahat edemedikleri gibi kendi evlerinin de öyle sesli olmasını hiç sevmezler.

8. Herkes evini sadece yaşam alanı görürken senin için bundan çok ötedir.

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Evet, bazıları için ev sadece uyunan veya yemek yenen bir yer olabilir. Ama senin için bunlardan çok öte elbette. Ev senin öylesine vakit geçirdiğin bir yer değil, orada vakit geçirmeyi özellikle istediğin bir yer.

9. Misafirler eve gelsin, ben hiç çıkmayayım istersin.

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Misafir geleceği zamanları çok seversin çünkü sen dışarı çıkmak zorunda kalmazsın. Ayrıca en sevdiğin yer olan evinde birilerini ağırlamak sana kendini de çok iyi hissettiriyor.

10. Seni en mutlu eden yer her zaman evindir.

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Evindeki huzuru çok az yerde bulabiliyorsun değil mi? Ev her şeyin elinin altında olduğu sıcacık bir yer sana göre. Başkaları evde ne yapılacağını bilemese de sadece evde oturmak bile seni mutlu etmeye yetiyor.

11. Evin tadını senden iyi kimse çıkaramaz!

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Evde nasıl keyif yapılır en iyi sen biliyorsun. Dışarıya çıktığında ne yapacağını bilemesen de evde oldun mu yapılacak o kadar çok şeyin var ki! Evin keyfini en iyi sen çıkarıyorsun, buna eminiz!

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Evciler mutlu Philips Yaşam Kategorisi
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