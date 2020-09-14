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Ev sahibi çilingire izin vermedi! Balkonda 5 gün boyunca mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Bir apartmını 9'uncu katında balkonda mahsur kalan martı, uğraşlarına rağmen kurtarılamayınca devreye çevredeki vatandaşlar girdi. Norveç'teki ev sahibine ulaşarak martının kurtarılması için çaba harcayan duyarlı vatandaşlar, ev sahibini ikna etmeyi başaramadı. 5 gün boyunca balkonda ölüme terk edilen martı 6 saatlik operasyonla kurtarılabildi.

Ev sahibi çilingire izin vermedi! Balkonda 5 gün boyunca mahsur kaldı

Ümraniye’de bir apartmanın 9’uncu katında bulunan dairenin balkonunda bir martı mahsur kaldı. Norveç’te olan ev sahibi kapının çilingir ile açılmasına izin vermeyerek martıyı ölüme terk etti. Yaklaşık 5 gündür mahsur kalan martı için mahalle sakinleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu mahsur kalan martı özgürlüğüne kavuştu.

Edinilen bilgiye göre olay Ümraniye’de Mehmet Akif Mahallesi Acun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 9’uncu katındaki dairenin balkonunda bir martı yaklaşık 5 gün önce mahsur kaldı. Apartmanda oturan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 30 metrelik merdiven aracı ile martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven kısa geldi. Vatandaşların talebi üzerine bir gün sonra itfaiye ekipleri 42 metrelik merdiven aracı ile mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı ama merdiven aracı lokasyonun uygun olamaması nedeniyle başarılı olamadı. Bunun üzerine Norveç’te yaşayan ev sahibine ulaşılarak, çilingir yardımıyla evin kapısı açılarak martı kurtarılmak istendi. Ev sahibi kesinlikle izin vermeyerek martının öylece kalmasını istedi. Durum üzerine mahalle sakinleri sokağa dökülerek mahsur kalan martıyı kurtarmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren vatandaşlar yardım istedi. İtfaiye ekipleri 60 metrelik merdiven aracı ile yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu martı kurtarıldı. Mahsur kalan martıyı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

NORVEÇ'TEKİ EV SAHİBİ ÇİLİNGİRE İZİN VERMEDİ

Martının mahsur kaldığı Apartmanın yöneticisi, Erol Töken, “Martı yaklaşık 5 gündür yaşadığımız apartmanın en üst katında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerine haber verdik ama 2 itfaiye farklı zamanlarda gelmesine rağmen merdivenleri yetişemediği için martıyı kurtaramadı. Norveç’te yaşayan ev sahibine ulaşarak durumu anlattık. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak martıyı kurtarmak istediğimizi belirttik. Ev sahibi kesinlikle karşı çıkarak, kabul etmedi, özel mülk olduğu için bir çözüm bulamadık” diye konuştu.

“5 GÜNDÜR AÇ VE SUSUZ, VİCDANINA BIRAKIYORUM“

Karşı apartmanda yaşayan bir vatandaş ise, “Bina yöneticisi ev sahibinin ulaşarak yardım istemeye çalışıyor. Maalesef ev sahibi Norveç’te yaşıyor. Orada bir can 5 gündür can çekişiyor. Biz bütün imkanları seferber ettik ama ne yazık ki yeğenin gözetiminde evin kapısının tutanakla çilingir aracılığıyla kapının açılmasına müsaade etmiyor. Vicdanına bırakıyorum, umarım öbür dünya varsa bir şekilde oraya giderse binadaki dairesini de götürür” diye konuştu.

DHA

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