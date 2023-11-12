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  4. Ev sahibi dehşet saçtı! Sokakta tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdü

Ev sahibi dehşet saçtı! Sokakta tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdü

12.11.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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İzmir'de ev sahibi dehşet saçtı. İzmir'in Torbalı ilçesinde ev sahibi Halil İbrahim U. sokakta karşılaşıp tartıştığı kiracısı Ahmet Alkan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis, kaçan Halil İbrahim U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi dehşet saçtı! Sokakta tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdü

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ev kirası artışı nedeniyle mahkemelik olan ev sahibi Halil İbrahim U. ile kiracısı Ahmet Alkan sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası Halil İbrahim U., kiracısı Ahmet Alkan'a tabancayla ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Alkan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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