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Ev sahibi tahliye kağıdı imzalattı, kiracı evi yaktı!

06.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı yaşandı. İddiaya göre ev sahibi, 900 TL olan kirayı 2 bin lira yapmak istedi ancak kiracısından olumsuz yanıt aldı. Ev sahibi bunun üzerine kiracısının babasına deprem sigortası diyerek tahliye kağıdı imzalattı. Ev sahibinin tahliye kağıdı imzalatmasına sinirlenen kiracı ise evi yaktı. Ev sahibi Ç.Y’nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Ev sahibi tahliye kağıdı imzalattı, kiracı evi yaktı!

Sultangazi'deki İsmetpaşa Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın birinci katındaki dairede kiracı ile ev sahibi Ç.Y. zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi evin kirasını 900 TL'den 2 bin TL'ye çıkarmak istedi. Kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Ev sahibi kiracısını evden çıkaramayınca bu kez babasına deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı. Süreci yargıya taşıyan Ç.Y, kiracısı için tahliye kararı aldırttı. Cuma günü evdeki eşyalar boşaltıldı. Bunun üzerine kiracısı bu akşam ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gelerek, daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ev sahibi Ç.Y’nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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"EVİ TAŞLADIĞINI GÖRDÜM"

Evin karşısındaki fırında çalışan Yusuf Boğa "Ben saat 17.30 gibi geldim. Eve geldiğimde bağırma sesi duydum. Birkaç gencin evi taşladığını gördüm. Sonra itfaiye ve ambulans geldi" dedi.

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"EV SAHİBİNİN ZAM YAPMAK İSTEDİĞİ SÖYLENİYORDU"

Mehmet Bağcı, "Cuma günü olaydan önce polisler geldi. Çocuklar evden çıkacaklarını söylüyorlardı. Daha sonra kamyonet geldi ve evi boşaltacaklardı. Sonra başka bir grubun iki kez camı kırdıklarını gördüm. Ev sahibi kiraya zam yapmak istediğini söylüyordu. Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez" dedi.

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Adnan Kaya, "Orada kalabalık oluştu. Oradaki kiracıları tanıyoruz ama hangi kiracı olduğunu soramadık" dedi.

DHA

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Kiracı ev sahibi kiracının tahliyesi

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