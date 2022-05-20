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Ev sahibi zam yaptı, kiracı ödemeyeceğini söyleyince kapıda kaldı! 'Gidecek bir yerimiz yok'

20.05.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kira artışı nedeniyle ev sahibiyle anlaşamayan 53 yaşındaki kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı. Tahliye kararı tebligatı eline ulaşmayan Sevda Mutlu, "Sabah uyandığımda kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum ‘Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş’ dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu.

Ev sahibi zam yaptı, kiracı ödemeyeceğini söyleyince kapıda kaldı! 'Gidecek bir yerimiz yok'

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 8 yıldır 2 kızıyla birlikte yaşayan Sevda Mutlu’nun kira sözleşmesi şubat ayında bitti. Yenileme için ev sahibi M.S. ile görüşen Mutlu, beklemediği bir taleple karşılaştı. Ev sahibi 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 liraya çıkartmak istediğini söyledi. Mutlu ise babasından kalan maaş dışında bir geliri olmadığını belirterek bu bedeli ödeyemeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine 4 ay boyunca kiralarını yasal artışa göre 2 bin 500 liradan yatıran Mutlu, geçen salı günü kapısına tahliye için gelen icra memurlarını görünce şok yaşadı. Herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyen Mutlu, kendisini eşyalarıyla birlikte sokakta buldu. Gidecek yeri olmayan Mutlu, cumartesi günü kızının nişanı olduğunu, nişan kıyafetlerinin dahi nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti.

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1800 LİRA OLAN KİRA 3 BİN 500 LİRA OLDU

8 yıldır aynı evde yaşadığını söyleyen Mutlu, "Şubatta sözleşmem bitti. 1800 lira olan kirayı 3 bin 500 lira yapmak istedi. Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. O tarihten itibaren yasal artışa göre kiramı yatırmaya devam ettim. Bugün sabah zil çaldı ve uyandım. Kapıda 10 kişi vardı. Neye uğradığımı şaşırdım. İcra memuru olduklarını söyleyip içeri girdiler. Ne olduğunu sordum ‘Ev sahibi tahliye için sizi icraya vermiş’ dediler. Evrakı gösterdiler. Ben de bana kağıt gelmediğini söyledim" diye konuştu.

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''GİDECEK YERİMİZ YOK''

Mutlu, çok zor durumda kaldığını dile getirerek, "Beni odaya bile sokmadılar. Özel eşyalarımı bile elleyemedim. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. 4 gün önce nişan yeri için izin istemeye muhtarın yanına gittim. O da bana herhangi bir tebligat vermedi. Haberim olsaydı, en azından hazırlık yapardım. Kızım nişanlanacaktı, onun kıyafetleri bile eşyaların içinde kaldı. Çeyizleri bile sokakta kaldı. Gidecek bir yerimiz yok" ifadesini kullandı.

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(DHA)


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