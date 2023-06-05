HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Temizlemek isterken fark etti

Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Temizlemek isterken fark etti

05.06.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir süre önce evinin balkonunu camla kapatmayı planlayan Tarkan Yılmaz, temizlik yapmak isterken dolabın altında ilginç bir şey fark etti. Yılmaz, dolabın altında güvercin yuvası gördü. Yılmaz, güvercinlerin büyüyüp uçuncaya kadar balkonunu kullanmama kararı aldı. Güvercin ve yavrularını besleyen, yuvalarının temizliğini de yapan Tarkan Yılmaz, balkonunu kullanabilmek güvercinlerin bir an evvel büyümelerini bekliyor. Yılmaz, "Onlar uçtuktan sonra bizde balkonumuzu kullanacağız" dedi.

Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Temizlemek isterken fark etti

Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Çemişgezek Mescit Mahallesi’nde ikamet eden Tarkan Yılmaz, bir süre önce evinin balkonunu cam ile kapatmayı planladı. Balkonun ölçüsünü alıp cam balkon taktırdığı anda balkonu temizlemek isteyen Yılmaz, burada bulunan dolabın altında güvercin yuvasını fark etti.

AW906442_02

GÜVERCİNİN YUVA YAPTIĞI BALKONU KULLANMAYI BIRAKTI

O günden sonra cam balkonu açık bırakan Yılmaz, güvercinlerin büyüyüp uçuncaya kadar balkonunu kullanmama kararı aldı. Güvercin ve yavrularını yem ve suyla besleyen Yılmaz, yuvalarının temizliğini de zaman zaman yapıyor. Balkonunu kullanabilmek güvercinlerin bir an evvel büyümelerini bekliyor.

AW906442_03

"ÖZGÜRLÜKLERİNE UÇMALARINA AZ BİR ZAMAN KALDI"

AW906442_04

Balkonundaki güvercinlerin büyüyerek artık doğaya uçmalarını bekleyen Tarkan Yılmaz, "Evimizin balkonuna cam balkon yapmayı düşündük. Ustaları çağırdık gelip ölçüleri alsınlar diye. Ölçülerini aldıktan sonra balkonda temizlik yapmak istedim. Balkondaki dolabın altına güvercin yuva yaptığını fark ettim. 2 yavru güvercin yumurtadan çıkmıştı. Biz de bu yavru güvercinlerin büyümelerini beklemek için cam balkonun kapılarını açık bırakıyoruz. Güvercinlere yem ve su veriyorum. Yavrular bayağı büyüdüler. Neredeyse özgürlüklerine uçmalarına az bir zaman kaldı. Onlar uçtuktan sonra bizde balkonumuzu kullanacağız" dedi.

AW906442_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüleri ortaya çıktı! Günlerdir haber alınamıyor...Son görüntüleri ortaya çıktı! Günlerdir haber alınamıyor...
ABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindiABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindi
'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli güvercin balkon

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.