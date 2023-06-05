Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Temizlemek isterken fark etti

Ev sahibine balkonu kullanmayı bıraktıran ilginç olay! Çemişgezek Mescit Mahallesi’nde ikamet eden Tarkan Yılmaz, bir süre önce evinin balkonunu cam ile kapatmayı planladı. Balkonun ölçüsünü alıp cam balkon taktırdığı anda balkonu temizlemek isteyen Yılmaz, burada bulunan dolabın altında güvercin yuvasını fark etti.

GÜVERCİNİN YUVA YAPTIĞI BALKONU KULLANMAYI BIRAKTI

O günden sonra cam balkonu açık bırakan Yılmaz, güvercinlerin büyüyüp uçuncaya kadar balkonunu kullanmama kararı aldı. Güvercin ve yavrularını yem ve suyla besleyen Yılmaz, yuvalarının temizliğini de zaman zaman yapıyor. Balkonunu kullanabilmek güvercinlerin bir an evvel büyümelerini bekliyor.

"ÖZGÜRLÜKLERİNE UÇMALARINA AZ BİR ZAMAN KALDI"

Balkonundaki güvercinlerin büyüyerek artık doğaya uçmalarını bekleyen Tarkan Yılmaz, "Evimizin balkonuna cam balkon yapmayı düşündük. Ustaları çağırdık gelip ölçüleri alsınlar diye. Ölçülerini aldıktan sonra balkonda temizlik yapmak istedim. Balkondaki dolabın altına güvercin yuva yaptığını fark ettim. 2 yavru güvercin yumurtadan çıkmıştı. Biz de bu yavru güvercinlerin büyümelerini beklemek için cam balkonun kapılarını açık bırakıyoruz. Güvercinlere yem ve su veriyorum. Yavrular bayağı büyüdüler. Neredeyse özgürlüklerine uçmalarına az bir zaman kaldı. Onlar uçtuktan sonra bizde balkonumuzu kullanacağız" dedi.

(İHA)

