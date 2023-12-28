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Ev sahibini öldürdü ardından intihar etti

28.12.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da bir kişi, tartıştığı ev sahibini silahla öldürdükten sonra intihar etti. İkili arasındaki tartışmanın nedeni bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibini öldürdü ardından intihar etti

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.’ya silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi
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