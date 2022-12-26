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Ev sahibini tehdit etti, mahalleyi uykusundan uyandırdı! "'Yakamaz' diyordum, adam gerçekten yakmış"

26.12.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı yangınla sonlandı. İddiaya göre ev sahibi kiracısından daireyi boşaltmasını istedi. Anlaşmazlık, kiracının evi yakmakla tehdit etmesiyle yeni bir boyut kazandı. Gece 04.00 sıralarında, herkesin uykusunda olduğu bir vakitte daireden dumanlar yükselmeye başladı. Binada panik yaşanırken mahalle sakini Ali Örünç "Ben ev sahibine 'yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış" diye konuştu.

Ev sahibini tehdit etti, mahalleyi uykusundan uyandırdı! "'Yakamaz' diyordum, adam gerçekten yakmış"

Sabaha karşı mahalleye büyük panik yaşattı, çocuklarını alıp kaçtı. Ev sahibini evi yakmakla tehdit eden kiracının yaktığı dairenin duvarları yerle bir oldu. Olay yerinden kareler yıkımın boyutunu ortaya koyarken mahalle sakini de yaşadıkları korkuyu anlattı.

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'KİRACI EVİ BOŞALTMASINI İSTEDİ' İDDİASI

Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti.

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PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti.  Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. 

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"BİNAYI YAKIP GİTMİŞ"

Kiracının ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yaktığını iddia eden mahalle sakinlerinden Ali Örünç şöyle konuştu:

"Kiracı ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi yakacağım, yıkacağım demiş. Ben ev sahibine 'yakamaz' dedim. Ama adam gerçekten de evi yakmış. Valizini aldığını gördük. Çocuklarını alıp gitti. Binayı yakıp gitmiş. Yangın sırasında patlama meydana geldi. Ben yangından sonra içeriye girmeye çalıştım. Üst kattaki çocukları çıkardık."

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"ÇOCUKLAR ÇOK KORKMUŞTU"

Olayda kimsenin yaralanmadığını söyleyen Övünç "Çoluğunu çocuğunu alıp gitmiş. Ama olan buradaki komşularımıza oldu. Üst katta çocukları indirdik, çok korkmuşlardı. Biz de korktuk, ne olduğunu anlamadık. Yaralı yok. Maddi zarar oldu" dedi.

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(DHA)

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yangın Kiracı ev sahibi

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