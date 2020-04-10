Ev temizliğinde hiç kimsenin bilmediği pratik yöntemler! Cam, ütü, lavabo temizliğinde...

Ev hanımlarının temizlikte en çok zamanını alan yerlerin başında camlar geliyor. Birkaç bez kullanılarak yapılan bu temizlik işlemi de haliyle fazlasıyla yorucu. Eğer siz de kısa sürede cam temizliğini halletmek istiyorsanız temizlik bezlerini bir kenara bırakın. Önce camın yüzeyine deterjanı sıkın ve ardından gazete kağıtlarını kullanarak camlarınızı silin. Tertemiz ve ayna gibi parlayan camlarınızı görünce yorgunluğunuzdan eser kalmayacak.

Herkesin klasik bir ev temizliği rutini var. Önce yerler süpürülür, sonra tozlar alınır, sonra halılar silinir ve bu liste böylece uzar gider. Bazen kendinizi dakikalarca camları silerken, lavaboyu fırçalarken bulabilirsiniz. Oysa yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi ev temizliğinde de çok sayıda pratik yöntem var. Tüm inatçı lekelerin, kirecin ve pasın kısa sürede ortadan kalkmasını sağlayan şaşırtıcı çözümler sayesinde ev temizliğini daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Ölsün mikroplar diyen titiz hanımlar ve beyler ev temizliğinde işinize yarayacak en pratik yöntemleri sizler için derledik.

BUZDOLABI VANİLYA İLE MİS GİBİ KOKSUN

Gün içerisinde zaman zaman kapağını açıp kendimize yiyecek bir şeyler seçtiğimiz buzdolabından gelen kötü kokular tüm iştahınızı kaçırabilir. Bunu engellemek için bir çay tabağının içerisine vanilya veya Türk kahvesi ekleyin ve bunu buzdolabı rafına yerleştirin. Bu basit yöntem sayesinde birbirine karışmış yemek kokularının yok olduğunu göreceksiniz.

ÜTÜNÜZÜ TUZ İLE TEMİZLEYİN

Jilet gibi kıyafetler giymek istiyorsanız ütü yapmanız gerek. Zaman içerisinde sık kullanım nedeniyle ütünüz yeterli miktarda buhar vermeyebilir. Bu da ütü yapma süresini uzatan bir sebep olarak karşımıza çıkar. Bu durumu engelleyip daha kısa sürede ütü yapmayı bitirebilmek için ütü masasının yüzeyine bir miktar tuz dökün. Ardından içinde hiç su bırakmadığınız ütünüzü en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Tuzun üzerinde ütüyü gezdirin. Böylece tıkanan gözeneklerin ve paslı ütü tabanının yok olduğunu görebilirsiniz.

FAYANSLARI BUHAR İLE ARINDIRIN

Dakikalarca deterjanla fayans silmek yerine bu işi kısa sürede halledebileceğiniz bir ipucuyla karşınızdayız. Banyo fayanslarını silmeden önce duş musluğunu en sıcak ayarda açın ve fayansların buharla kaplanmasını bekleyin. Bu şekilde kirleri yumuşattıktan sonra kolayca fayanslarınızı yorulmadan temizleyebilirsiniz.

SİRKEYLE LAVABOLARI TEMİZLEYİN

Lavabolardaki inatçı lekeler ev temizliğinde herkesin ortak derdi. Çeşitli kimyasalları kullanarak lavabo ovalamak yerine karbonatlı ve sirkeli bir temizleyici su hazırlayabilirsiniz. Asitli kimyasalların bu doğal alternatifi sayesinde lavabo temizliğini kısa sürede bitirebilirsiniz.



