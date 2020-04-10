Ev temizliğinde sirke mucizesi! Yatak odanızı bile...

Muhtemelen şu anda hepimizin mutfağında bir tür sirke vardır. Beyaz sirke, elma sirkesi veya üzüm sirkesi… Salata ve yemeklerimizi tatlandırmak için kullandığımız bu mucizevi sıvının temizlikteki yetenekleri de hiç azımsanacak türden değil. Evimizin hemen her yüzeyini (mermer hariç) sirke ile temizleyebiliriz. Sirkenin asitli yapısı onu temizleyici yapan özelliğidir. Diğer ev temizleyicilerinden beklediğiniz o taze ferah kokuya sahip olmasa da, sirke inanılmaz derecede çok yönlü ve uygun fiyatlı bir temizlik ürünü aslında. Özellikle banyo, mutfak, oturma odası ve daha fazlasını sirke ile nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek ister misiniz?

MUTFAKLARI SİRKE İLE NASIL TEMİZLERİZ?

Belki de hijyen ihtiyacının olduğu en önemli mekan olan mutfakta sirkeyi kullanabileceğiniz o kadar çok alan var ki!

Yiyeceklerinizi sakladığınız buzdolabınızı kimyasal temizleyicilerle temizlemek yerine eşit miktarda su ve sirke karıştırdığınız bir solüsyonla ve nemli bir bezle güvenle temizleyebilirsiniz.

Eviyeyi temizlemek için bir fırça üzerine biraz sirke ve karbonat dökün ve iyice ovalayın, pırıltıya siz de şaşıracaksınız.

Kesme tahtaları en çok bakteri barındıran mutfak eşyası olabilir. Beyaz sirke onları temizlemek için birebir. Yüzeye beyaz sirkeyi bir spreyle püskürtün ve temizlemek için durulayın, bu kadar basit!

Mutfak tezgahlarının en büyük dostu belki de sirkedir. Tezgah üzerine sirkeyi püskürtün, ıslak bir bezle silin. Ancak, granit veya mermer yüzeyiniz varsa tezgahları sirke ile temizlemekten kesinlikle kaçınmalısınız çünkü asidik yapısı bu yüzeylere zarar verebilir.

BANYO VE TUVALETTE EN BÜYÜK YARDIMCINIZ

Banyo ve tuvalette nemin yarattığı küf ya da bakterilerden kurtulmak için yapılacak işlem yine sirkeden faydalanmak. Banyo için, özellikle tuvalet çevresinde, lekeleri, kokuyu gidermek için direkt olarak sirkeyi bu alanlara dökün ve fırçalayarak durulayın. Küvette, lavaboda biriken kirleri çıkarmak için 2 çorba kaşığı karbonat, bir bardağın dörtte biri kadar sirke ve 500 ml. su ile yapacağınız karışımı kullanabilirsiniz.