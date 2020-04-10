Ev temizliğinde sirke mucizesi! Yatak odanızı bile...

Muhtemelen şu anda hepimizin mutfağında bir tür sirke vardır. Beyaz sirke, elma sirkesi veya üzüm sirkesi… Salata ve yemeklerimizi tatlandırmak için kullandığımız bu mucizevi sıvının temizlikteki yetenekleri de hiç azımsanacak türden değil. Evimizin hemen her yüzeyini (mermer hariç) sirke ile temizleyebiliriz. Sirkenin asitli yapısı onu temizleyici yapan özelliğidir. Diğer ev temizleyicilerinden beklediğiniz o taze ferah kokuya sahip olmasa da, sirke inanılmaz derecede çok yönlü ve uygun fiyatlı bir temizlik ürünü aslında. Özellikle banyo, mutfak, oturma odası ve daha fazlasını sirke ile nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek ister misiniz?
Belki de hijyen ihtiyacının olduğu en önemli mekan olan mutfakta sirkeyi kullanabileceğiniz o kadar çok alan var ki!
Banyo ve tuvalette nemin yarattığı küf ya da bakterilerden kurtulmak için yapılacak işlem yine sirkeden faydalanmak. Banyo için, özellikle tuvalet çevresinde, lekeleri, kokuyu gidermek için direkt olarak sirkeyi bu alanlara dökün ve fırçalayarak durulayın. Küvette, lavaboda biriken kirleri çıkarmak için 2 çorba kaşığı karbonat, bir bardağın dörtte biri kadar sirke ve 500 ml. su ile yapacağınız karışımı kullanabilirsiniz.
Sirkenin mucizevi temizleme özelliğinden evinizin aklınıza gelmeyecek köşelerinde bile faydalanabilirsiniz. Örneğin yatak odaları. Beyaz sirke, su ve biraz çay ağacı yağı ya da istediğiniz esansiyel bir yağı bir sprey şişesinde karıştırın. Toz akarları, küf gibi zararlı etkenlerden kurtulabilmek için bu karışımı yatağınıza püskürtün, kurumasını bekleyin ve elektrik süpürgesiyle iyice çekin. Evdeki döşeme zeminleri temizlemek için yine sirke ve su karışımından faydalanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum