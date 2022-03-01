Ev temizliğine nereden ve nasıl başladığınız çok önemli, bu ipuçları sayesinde doğru sıralamayı öğreneceksiniz!

Eşyalarınızı uygun konumlarına veya kategorilerine yerleştirmek evinizin düzenini sağlar. Bunun için temizlikten önce evinizi toplamak işinizi kolaylaştırır. Ev temizliğine nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız size zaman kazandıracak tüyolar ile karşınızdayız!

Temizliğe evin en az kullanılan odasından başlayın. Bu sayede temizlik kovasındaki suyunuz hemen kirlenmeyecek. Odada halı varsa elektrikli süpürge ile süpürün. Ardından yerleri kokulu bir zemin temizleyici ile silin.

Sonraki hedefiniz mutfak olmalı! Mutfağınızı temizlemeye başlamadan önce temizlik suyunu mutlaka dökün ve arada yenileyin. Mutfak, kokuları emmek için çok hassas bir yer olduğu için su anında kötü bir koku yayabilir. İlk önce zemini paspaslayın. Ardından halıyı veya kiliminizi süpürün. Ocağınızın ve lavabonuzun içini mutlaka temizleyin. Aksi takdirde temizlik yapsanız bile kötü koku gitmez.

Bir sonraki adımınız ise yatak odası olmalı. Yatak odanızı temizlerken bir mum yakıp odaya yerleştirebilirsiniz. Mumlar hoş olmayan kokuları emmeye yardımcı olur. İlk olarak odanızda halı varsa iyice süpürün. Ardından zemini silin.

Son olarak salonu ve giriş alanını temizleyebilirsiniz. Bu alanlara başlamadan önce suyu değiştirebilirsiniz. Oturma odanızda tozlanacak çok fazla eşyanız varsa önce toz alma işlemini tamamlayın. Sonra halılarınızı elektrik süpürgesiyle süpürün. Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra yer silme uygulamasına geçebilirsiniz.

Temizlik için son dokunuş olarak antreyi seçmelisiniz. En kirli bölge olduğu için derinlemesine temizlik yapmalısınız.