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Ev temizliğine nereden ve nasıl başladığınız çok önemli, bu ipuçları sayesinde doğru sıralamayı öğreneceksiniz!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik, bir evin görünümünü etkileyen en önemli faktör. Kirli bir evde dünyanın en güzel dekorunun cazibesi bile görünmez olabilir. Yaşadığınız evi temiz tutmak istiyorsanız her zaman düzenli olmasına özen göstermelisiniz. Tüm gününüzü evinizin her detayını temizleyerek geçirecek vaktiniz olmayabilir. Ev temizliğinizi daha kolay ve pratik hale getirecek ipuçları ile karşınızdayız. İşte detaylar!

Ev temizliğine nereden ve nasıl başladığınız çok önemli, bu ipuçları sayesinde doğru sıralamayı öğreneceksiniz!

Eşyalarınızı uygun konumlarına veya kategorilerine yerleştirmek evinizin düzenini sağlar. Bunun için temizlikten önce evinizi toplamak işinizi kolaylaştırır. Ev temizliğine nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız size zaman kazandıracak tüyolar ile karşınızdayız!

EV TEMİZLİĞİNDE SIRALAMA

  • Temizliğe evin en az kullanılan odasından başlayın. Bu sayede temizlik kovasındaki suyunuz hemen kirlenmeyecek. Odada halı varsa elektrikli süpürge ile süpürün. Ardından yerleri kokulu bir zemin temizleyici ile silin.

  • Sonraki hedefiniz mutfak olmalı! Mutfağınızı temizlemeye başlamadan önce temizlik suyunu mutlaka dökün ve arada yenileyin. Mutfak, kokuları emmek için çok hassas bir yer olduğu için su anında kötü bir koku yayabilir. İlk önce zemini paspaslayın. Ardından halıyı veya kiliminizi süpürün. Ocağınızın ve lavabonuzun içini mutlaka temizleyin. Aksi takdirde temizlik yapsanız bile kötü koku gitmez.

  • Bir sonraki adımınız ise yatak odası olmalı. Yatak odanızı temizlerken bir mum yakıp odaya yerleştirebilirsiniz. Mumlar hoş olmayan kokuları emmeye yardımcı olur. İlk olarak odanızda halı varsa iyice süpürün. Ardından zemini silin.

  • Son olarak salonu ve giriş alanını temizleyebilirsiniz. Bu alanlara başlamadan önce suyu değiştirebilirsiniz. Oturma odanızda tozlanacak çok fazla eşyanız varsa önce toz alma işlemini tamamlayın. Sonra halılarınızı elektrik süpürgesiyle süpürün. Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra yer silme uygulamasına geçebilirsiniz.

  • Temizlik için son dokunuş olarak antreyi seçmelisiniz. En kirli bölge olduğu için derinlemesine temizlik yapmalısınız.

TEMİZLİĞİ HIZLANDIRICI PÜF NOKTALAR

  • Temizlik yaparken halı veya kilimlerin sadece üstünü değil altını da mutlaka süpürmelisiniz.

  • Farklı malzemeler ve yüzeyler için özel temizleyicilere ihtiyacınız olabilir. Böylece yağ, kireç, su lekeleri gibi kirleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

  • Duvarlar evlerin dekorasyonlarını ve temizliğini belli eden en önemli bölgelerden biri. Duvarlarınızdaki lekeleri mikrofiber bir bez ve sabunlu su ile silebilirsiniz.


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