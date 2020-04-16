HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

Ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'merkez üssü' olarak nitelenen ve geçen ay halkın ölen yakınlarını sokağa bıraktığı Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 cesedin toplandığını açıkladı.

Ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinde yürütülen Kovid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moreno, Ekvador'da virüsün görülmesinden kısa bir süre önce alınan önlemleri hatırlatarak, "Salgına hazırlıksız yakalandığımıza dair yorumlar görüyorum. Elbette hazırlıklı değildik, kimse değildi. Soruyorum sen hazırlıklı mıydın? Ailen, şirketin veya herhangi bir ülke hazırlıklı mıydı?" ifadelerini kullandı.

Guayaquil'de cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin Moreno, "Ortak Görev Gücü, Guayaquil'de şu ana kadar ev ve hastanelerden 1424 ceset topladı ve hepsi uygun bir şekilde defnediliyor" diye konuştu.

Ekvador'da Kovid-19 salgının 'merkez üssü' olarak nitelenen Guayaquil'de mart ayının sonunda hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.

Ordunun da yardımıyla kentteki cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücü Lideri Wated, toplanan cesetlerin ölüm sebebinin Kovid-19 olup olmadığının bilinmediğini söylemişti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da resmi verilere göre şu ana kadar 388 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 7 bin 858 kişide görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Güney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandıGüney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
ev hastane koronavirüs ekvador

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
Güney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandı

Güney Kore’de Moon büyük farkla seçimi kazandı

24 saatte 46 yeni vaka saptandı

24 saatte 46 yeni vaka saptandı

ABD’de zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi

ABD’de zincirleme trafik kazasında 60 araç birbirine girdi

Krize dayanamadı! Brezilya sağlık bakanı istifa etti

Krize dayanamadı! Brezilya sağlık bakanı istifa etti

99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi

99 yaşındaki gazi bu kez de Kovid-19'u yendi

Bilim insanları ölü bir bedenden yayılan ilk koronavirüs vakasını bildirdi

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.