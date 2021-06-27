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  4. Ev yapımı alkol hayatına mal oldu! Konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi

Ev yapımı alkol hayatına mal oldu! Konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi

27.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol alan konservatuar öğrencisi genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğrenilen bilgilere göre, genç kızın alkol aldıktan sonra fenalaşması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu. Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KONSERVATUAR ÖĞRENCİSİYDİ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

İHA

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İzmir
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