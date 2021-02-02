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Ev yapımı dudak nemlendiricisi: Yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
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Bu kış bir değişiklik yapıp, kendi dudak nemlendiricinizi yapmaya ne dersiniz? Sizin için tarçınlı, naneli ve badem yağlı farklı dudak kremi tarifleri hazırladık. İşte yapılışı 10 dakikadan az, kullanım ömrü en az 1 yıl olan dudak kremi tarifleri.

Sonbahar ve kış aylarında karşılaştığımız durumlardan biri de dudak çatlamasıdır. Dudaklarımızın çatlamasının nedeni ise yağ bezlerinin dudaklarımızda bulunmamasıdır. Dudaklarınızda görülen çatlamaları hazırlayacağınız doğal yöntemlerde engelleyebilir daha sağlıklı dudaklara kavuşabilirsiniz.

TARÇINLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

  • 1 kaşık hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı bal mumu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

  • Hindistan cevizi yağı ve bal mumunu düşük ısıda karıştırın ve eritin.
  • Eridikten sonra tarçın ekleyin karıştırın.
  • Cam bir kavanoza alın ve donmasını bekleyin.
  • İhtiyaç duyduğunuz anda uygulayın. İşte bu kadar.

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BADEM YAĞLI DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

  • 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (katı, parçalara ayrılmamış)
  • Ham bal (Bu isteğe bağlı bir malzeme. Her balı kullanabilirsiniz ancak çiğ bal antioksidanlar içermesi açısından daha çok tavsiye edilir.)
  • 1 yemek kaşığı tatlı badem yağı (bunu zeytinyağı, avokado yağı veya jojoba yağı ile değiştirebilirsiniz)
  • 20 damla lavanta esansiyel yağı (isteğe bağlı)
  • 2 yemek kaşığı bal mumu

Yapılışı

  • Hindistan cevizi yağı, tatlı badem yağı ve balmumu ölçün ve benmari usulü eritin.
  • Isıyı kısın ve yağların ve mumun tamamen erimesine izin verin.
  • Tavadan alın ve ham balı (kullanılıyorsa) ve uçucu yağları karıştırın.
  • Karışımı dudak tüplerine veya cam kavanoza dökün.
  • Dudak kreminin sertleşmesine izin verin ve ardından kapları kapatın.
  • Bu tarif 8-12 dudak kremi tüpünü dolduracaktır.

NANELİ DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

  • 2 çay kaşığı beyaz bal mumu
  • 1 tatlı kaşığı kakao tozu
  • 2 çay kaşığı tatlı badem yağı
  • Birkaç damla nane yağı

Yapılışı

  • Bal mumunu benmari usulü eritin. Kakao tozunuzu pürüzsüzce karışana kadar karıştırın.
  • Malzemeleri karıştırmak için karıştırırken tatlı badem yağı ve nane yağını ekleyin.
  • Soğuduktan sonra saklamak için küçük kaplara dökün.
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