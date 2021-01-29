Pahalı kremlere veda ettik! Evde yapabileceğiniz iki krem tarifi

Cildinizi genç bir ışıltı için pürüzsüzleştirmek ve nemlendirmek için doğal yağlarla dolu olan bu süper kolay krem tarifleri çok hoşunuza gidecek. Cildiniz ve cüzdanınız size teşekkür edecek.

Bununla birlikte ilk aşamada kendi cilt bakım ürünlerinizi yaparken ürünler pahalı gelebilir ancak doğal olmaya kararlıysanız, bu bileşenlere yatırım yapmak kesinlikle paradan tasarruf etmenizi sağlayacak. Uzun vadede, son derece çok yönlü olduklarından için bu ürünler vücut yağlarından dudak kremlerine, balmumu mumlarına ve yatıştırıcı kas merhemlerine kadar her şeyde kullanılabilir.

YÜZ KREMİ 1. TARİF

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı balmumu

20 damla aynısefa

Cam kap

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri benmari usulü eritin. Bir cam kaba karışımı boşaltın ve soğuduktan sonra kullanın.

YÜZ KREMİ 2. TARİF

1/3 su bardağı shea yağı

1/8 bardak balmumu

¼ fincan jojoba veya kuşburnu yağı

1/3 su bardağı gül suyu

½ fincan aloe jeli

15 damla sığla esansiyel yağı

15 damla gül yağı

YAPILIŞI

Benmari şeklinde shea yağı ve balmumunu eritin. Yağlar eritildikten sonra hafifçe soğumalarına izin verin.

Shea yağı karışımı erirken, jojoba veya kuşburnu, gül suyu ve aloe jeli büyük bir cam ölçü kabında karıştırın. Sıvıları benmari şeklinde ısıtın.

Bir el mikseri kullanarak, ısıtılmış aloe karışımını tamamen karışana kadar karıştırın (süte dönecektir) ve eritilmiş shea yağı karışımına yavaş yavaş ekletin.

Krem emülsiyonlaşmaya başlayıp kalın ve kabarık hale gelene kadar birkaç dakika karıştırın. Shea yağlı karışımı da ekleyin.

Uçucu yağları ekleyin ve birleşene kadar karıştırın.

Bir spatula kullanarak kremi küçük küçük kavanozlara paylaştırın. Kavanozları kapatın ve kremi 1 yıla kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.



