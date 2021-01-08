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Ev yapımı kolay deodorant nasıl hazırlanır? Kimyasala, alüminyuma geçit yok!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Ter ve vücut kokusuyla savaşmak için hindistancevizi yağı ve uçucu yağlar gibi güvenli doğal maddeler kullandığımız ev yapımı deodorant tarifini deneyin. Kendi deodorantınızı yapmak hem para tasarrufu sağlar, hem vücudunuz için daha sağlıklıdır, hem de ter kokusuna geçit vermezsiniz.

Geleneksel deodorantlar ve ter önleyiciler vücut kokusunu ve nemini bastırmak için tasarlanırken, kullanılan bileşenler zararlı olabilir.

Mağazadan satın alınan deodorantların çoğu paraben, alüminyum, boya ve daha birçok kimyasal madde içeriyor. Doğal deodorantlar, geleneksel antiperspirantlar gibi ter bezlerini tıkamazlar ve endişe verici bileşen alüminyum içermezler.

SONUÇLARI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖREBİLİRSİNİZ

Doğal bir ürüne geçerken geleneksel deodorantlarla aynı sonuçları beklemeyin. Koltuk altlarınızın ekosistemini yeniden dengelemesi birkaç gün veya bir hafta sürebilir. Süreci hızlandırmak için koltuk altı detoksunu deneyebilirsiniz ancak doğal deodorantların terlemeyi durdurmayacağını unutmayın. Bunun yerine, ortam ısındığında kokuyu en aza indirmeye çalışırlar.

Tamamen doğal olan bu deodorantı yapmak için yalnızca dört bileşene ihtiyacınız var. Muhtemelen en azından yarısına zaten sahipsiniz. Haydi başlayalım.

EV YAPIMI DEODORANT MALZEMELERİ

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • Yarım yemek kaşığı karbonat
  • 4 damla lavanta yağı

EV YAPIMI DEODORANT HAZIRLANIŞI

  • İçi su dolu kaynayan bir suyun üzerine ısıya dayanıklı bir borcam yerleştirin ve sırasıyla hindistan cevizi yağını koyup eritin. Daha sonra mısır nişastasını karışana kadar karıştırın. Karbonat ve lavanta yağını ekleyip karıştırın.
  • Cam bir kavanoza aktarın ve donmasını bekleyin. Kuru serin bir yerde saklayarak ihtiyaç anında kullanmaya başlayın.

Ev yapımı deodorant, hava geçirmez bir kapta 3-6 ay dayanır. Gün boyu “emin” kalmanızı sağlayacak kadar kollarınızın altını kullandığınızdan emin olun. Bezelye büyüklüğünde bir miktar genellikle iyidir.

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