Ev yapımı kolay deodorant nasıl hazırlanır? Kimyasala, alüminyuma geçit yok!

Geleneksel deodorantlar ve ter önleyiciler vücut kokusunu ve nemini bastırmak için tasarlanırken, kullanılan bileşenler zararlı olabilir.
Mağazadan satın alınan deodorantların çoğu paraben, alüminyum, boya ve daha birçok kimyasal madde içeriyor. Doğal deodorantlar, geleneksel antiperspirantlar gibi ter bezlerini tıkamazlar ve endişe verici bileşen alüminyum içermezler.
Doğal bir ürüne geçerken geleneksel deodorantlarla aynı sonuçları beklemeyin. Koltuk altlarınızın ekosistemini yeniden dengelemesi birkaç gün veya bir hafta sürebilir. Süreci hızlandırmak için koltuk altı detoksunu deneyebilirsiniz ancak doğal deodorantların terlemeyi durdurmayacağını unutmayın. Bunun yerine, ortam ısındığında kokuyu en aza indirmeye çalışırlar.
Tamamen doğal olan bu deodorantı yapmak için yalnızca dört bileşene ihtiyacınız var. Muhtemelen en azından yarısına zaten sahipsiniz. Haydi başlayalım.
Ev yapımı deodorant, hava geçirmez bir kapta 3-6 ay dayanır. Gün boyu “emin” kalmanızı sağlayacak kadar kollarınızın altını kullandığınızdan emin olun. Bezelye büyüklüğünde bir miktar genellikle iyidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum