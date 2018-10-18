HABER

Ev yemekleri yapmak yerine gıda sektörüne ambalaj üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Samsun'da çevresindekilerin butik, ev yemekleri, takı mağazası açmak gibi işlere yönlendirmek istediği kadın girişimci, "bu sektörler erkekler tarafından kadınlara bırakılmış" diyerek farklı bir alana yöneldi - Gıda sektörü için ambalaj üretmeye başlayan ve kısa sürede işlerini büyüten Nur Tüfenk, şimdi Ortadoğu'ya ambalaj makineleri ihraç etmek için hazırlık yapıyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da kadın girişimci Nur Tüfenk, çevresindekilerin butik, ev yemekleri, takı mağazası açması önerileri yerine gıda sektörüne ambalaj üretim işine girerek kısa sürede işlerini büyüttü.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra evlenen iki çocuk annesi 33 yaşındaki Nur Tüfenk, evde oturmak yerine kendi işini kurmaya karar verince sektör araştırmasına başladı.

Eşinin ve çevresindekilerin, butik, ev yemekleri, takı mağazası açmak gibi işlere yönlendirmek istediği Tüfenk, "Bu sektörler erkekler tarafından kadınlara bırakılmış" diyerek farklı bir alana yöneldi.

Bir yıl önce, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait İŞGEM'de, gıda sektörü için ambalaj üretmeye başlayan Tüfenk, hedef büyüterek şimdi ambalaj makineleri üretip Ortadoğu'ya ihraç etmeyi planlıyor.

Nur Tüfenk, AA muhabirine, sürekli ihtiyaç duyulan bir sektöre atılmak için araştırmalar yaptığını ve sonunda gıda ambalajı üretimine karar vererek kendi makine parkını kurup imalata başladığını söyledi.

Ürünlerini Samsun pazarının yüzde 50'sinden fazlasına Türkiye'nin ise yüzde 60'ına pazarladığını anlatan Tüfenk, iş yerinde 5 kişi istihdam ettiğini ve geldiği noktada işlerini büyütmeyi, kullandığı makineleri de üreterek ihraç etmeyi planladığını ifade etti.

Ortadoğu ülkelerinde ambalaj üretim makinelerine yoğun talep olduğuna işaret eden Tüfenk, "Önümüzdeki altı ay içinde makine imalatına girmeyi düşünüyoruz. Çalışmalara başladık." dedi.

PARTNERNormal doğumun faydalarıNormal doğumun faydaları
Hakkari'de 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı'Hakkari'de 101 yayınevinin katılımıyla 'Kitap Fuarı'
Yürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptıYürümekte zorlanan eşine değirmen hurdalarından titreşimli yatak yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ambalaj Gıda Sektörü İŞGEM Nur Tüfenk Samsun

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Bakırköy’de okula giden öğrenciler dehşeti yaşadı

Son dakika: Ağrı sallandı! Korkutan deprem

Son dakika: Ağrı sallandı! Korkutan deprem

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Oturduğum binanın sağlamlığından emin değilim

Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

Bursa'da dehşet anları! Aç kalan köpekler ilkokul öğrencisine saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.