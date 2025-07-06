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Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, evcil hayvanlarla birlikte büyüyen bebeklerin hem bağışıklık sistemlerinin güçlendiğini hem de duygusal gelişimlerinin olumlu etkilendiğini söyledi. Dr. Aydın, yapılan araştırmaların, yaşamın ilk yılında evcil hayvanla aynı ortamı paylaşan bebeklerde alerjik astım, egzama ve rinit gibi hastalıkların daha az görüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Detaylar haberimizde…

Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, evcil hayvanlarla birlikte büyüyen bebeklerin bağışıklık sisteminin olumlu yönde etkilendiğini belirtti. Yapılan araştırmalara göre, yaşamın ilk yılında evcil hayvanla aynı ortamda bulunan bebeklerde alerjik astım, egzama ve rinit gibi hastalıkların daha az görüldüğünü vurgulayan Aydın, bu durumun bağışıklık sistemini desteklediğini dile getirdi.

Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor... 1

SAĞLIKLI VE EMPATİK BİREYLER OLABİLİRLER

Evcil hayvanların faydalarının yanı sıra bazı riskler taşıyabileceğine de dikkat çeken Uzmanı Dr. Tunç Aydın, bebeklerin hayvanlarla asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, tırmalama, ısırma ve kıskanma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini konusunda uyarılarda bulundu. Evcil hayvanların düzenli veteriner kontrollerinin yapılmasının, aşılarının tamamlanmasının ve hijyen kurallarına uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Uzman Dr. Aydın; evcil hayvanlarla büyüyen çocukların yalnızca fiziksel olarak değil, duygusal açıdan da daha sağlıklı ve empatik bireyler olabileceğini ifade etti.

Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor... 2

"EVCİL HAYVANLAR BEBEKLERİMİZ İÇİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUMLU ETKİLEYEBİLİYOR"

Bebeklerin evde evcil hayvan ile birlikte yaşamasının alerjik astım, egzama ve rinit gibi hastalıkların daha az görüldüğü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Çoğu aile evcil hayvanların alerjiye neden olabileceğinden endişelenir. Ama araştırmalar gösteriyor ki evcil hayvanlarla erken temas alerji riskini azaltabiliyor. Özellikle yaşamın ilk yılında evcil hayvanla aynı ortamda büyüyen bebeklerde alerjik astım, egzama ve rinit gibi hastalıklar daha az görülüyor. Yani bu durum bağışıklık sistemini olumlu etkileyebiliyor" dedi.

Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor... 3

"GÜVENLİK VE SAĞLIK HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLMALI"

Bebekleri asla yalnız bırakılmaması gerektiğini evcil hayvanların veteriner kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılmasını dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Bazı konularda dikkat etmemiz lazım. Ne kadar uysal olursa olsun evcil hayvanlarımızın da birer hayvan olduğunu unutmamalıyız. Bebeğimizi asla yalnız bırakmamalıyız. Tırmalama, ısırma, kıskanma gibi riskler her zaman göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca mutlaka evcil hayvanımızın düzenli veteriner kontrollerini yaptırmalıyız. Aşıları, parazit tedavileri ve hijyenine mutlaka dikkat etmeliyiz. Evcil hayvanlarla büyüyen çocuklar sadece daha sağlıklı değil aynı zamanda daha empatik ve mutlu olabilir. Güvenlik ve sağlık her zaman önceliğimiz olmalı" diye konuştu.

Evcil hayvanlar sadece oyun arkadaşı değil: Bebeklerde bağışıklığı güçlendiriyor, empatiyi artırıyor! Uzmanlar uyarıyor... 4

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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alerjik rinit Bağışıklık Sistemi egzama evcil hayvan çocuk sağlığı
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