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Evcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kuaför Abdurrahman Uzar (44), yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 6 gün önce kaybolan kargasını sokak sokak gezerek arıyor.

Evcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kuaför Abdurrahman Uzar (44), yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 6 gün önce kaybolan kargasını sokak sokak gezerek arıyor.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan üç çocuk babası Abdurrahman Uzar, yavruyken yol kenarında bulup beslediği ve 'Rıfkı' adını verdiği kargası için iş yerinin önündeki ağacın üzerine yuva yaptı. Bahçenin dört yanına su kapları koyarak kargasına doğal yaşam alanı oluşturan Uzar, iki kez kaybolup bulunan 'Rıfkı'dan 6 gündür haber alamıyor. Her sabah iş yerine geldiğinde kargasının kendisini karşılayıp omzuna konduğunu, kimi zaman aracının camına konarak birlikte gezdiklerini söyleyen Uzar, kargasını görenlerin kendisine haber vermesini istedi.
Kargaların birbirine çok benzediğini hatırlatan Uzar, "Rıfkı ıslık sesine ve 'Oğlum gel' sözüne tepki veren evcil bir karga. Komşularımla, arkadaşlarımla iş yerimin önünde oyun oynayan bir canlı. Saatlerce zaman geçirdiğimiz oluyordu, kucağıma konup kendisini sevdirmeye bayılıyordu" dedi.
Kargasının kaçtığına inanmadığını anlatan Uzar, "Çünkü buraya çok alışık ve her gün beni kapıda karşılayan bir karga. Kaybolduğunu düşünüyorum. Belki başka bir karganın peşinden de gitmiş olabilir. Dönüş yolunu kaybettiğini düşünüyorum. Sokak sokak arıyorum. Birçok sosyal medya sitesinden de kargamın kaybolduğunu duyurmaya çalıştım" diye konuştu.
Kargaların toplum tarafından ürkütücü bulunduğunu, 'Besle kargayı oysun gözünü' sözüne de katılmadığını anlatan Uzar, "Saatlerce omzumda yatan bir canlıdan bahsediyorum. O da bir kuş sonuçta. Tek farkları zeki ve hafızalarının olması. Kargalar asla unutmaz. Rıfkı'nın beni unutacağını düşünmüyorum. Yeter ki barındığı noktayı bulayım, sesimi duyduğu an gelecektir" dedi.

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Evcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyorEvcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyorEvcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyorEvcilleştirdiği kayıp kargasını sokak sokak arıyor

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