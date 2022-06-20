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  4. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 HAZİRAN 2022! 20 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 HAZİRAN 2022! 20 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama 2022

20.06.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan ödemeler çarşamba günü başladı. Peki 20 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 HAZİRAN 2022! 20 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama 2022

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve 20 Haziran 2022 Pazartesi günü ödemelerin hangi illere yapıldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 20 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 20 Haziran 2022 Pazartesi günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 20 Haziran Pazartesi günü ödeme yapılan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

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