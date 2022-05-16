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Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileridir? Mayıs ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

16.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı gündemde yer alıyor. Vatandaşlar evde bakım maaşını yoğun bir şekilde araştırıyor. 16 Mayıs 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım paraları her ay farklı tarihlerde farklı illerde yatırılıyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileridir? Mayıs ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. 10 Mayıs 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin bakımlarını gerçekleştirenlere verilen evde bakım paraları 2022 yılı itibariyle 2 bin 354 TL’ye çıkarılmıştı. 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS AYI EVDE BAKIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda mayıs ayı evde bakım paralarının da ayın 15’i itibariyle yatırılmaya başlanması bekleniyor.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL’dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle;

Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

16 MAYIS 2022 PAZARTESİ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

1- Balıkesir 2- Osmaniye 3- Çanakkale
4- Ordu 5- Tokat 6- Bolu
7- İzmir 8- Bursa 9- Kocaeli
10- İstanbul 11- Manisa 12- Bursa
13- Diyarbakır 14- Konya 15- Ankara
16- Adana 17- Bilecik 18- Karabük
19- Samsun 20- Aksaray 21- Kayseri
22- Antalya 23- Batman 24- Sakarya
25- Kırıkkale 26- Şanlıurfa 27- Afyonkarahisar
28- Uşak 29- Gaziantep 30- Kars
31- Erzurum 32- Niğde 33- Kırşehir
34- Mersin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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